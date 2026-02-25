Βάλλης-Καραγκούνης: Συνάντηση στο υπουργείο για τα Εργασιακά – Τι είπε ο υφυπουργός για δικαιώματα των εγκύων ναυτικών

Σε θετικό και ουσιαστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 η συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη, με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κώστα Καραγκούνη, με αντικείμενο τα εργασιακά δικαιώματα των εγκύων γυναικών ναυτικών.

Ο Γιώργος Βάλλης έθεσε με σαφήνεια τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, μεταφέροντας την πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στη θάλασσα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μητρότητα και την επαγγελματική τους ασφάλεια.

Κεντρικό άξονα της συζήτησης αποτέλεσε η επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου για το επίδομα μητρότητας των γυναικών ναυτικών. Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ τόνισε πως ζητούμενο είναι η εναρμόνιση της διάρκειας και του ύψους των παροχών με εκείνες που ισχύουν για τις ασφαλισμένες στην ξηρά, ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστική και ισότιμη στήριξη της μητέρας, χωρίς επαγγελματικές διακρίσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των εγκύων ναυτικών, με σαφείς και εφαρμόσιμες διαδικασίες που θα διαφυλάσσουν την υγεία της εργαζόμενης και του παιδιού, καθώς και τη διατήρηση της εργασιακής της σχέσης. Όπως επισημάνθηκε, οι ιδιαιτερότητες της ναυτικής εργασίας καθιστούν αναγκαίες στοχευμένες και λειτουργικές παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδείχθηκε η σημασία της πλήρους ισοτιμίας στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη και στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με σκοπό τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης για όλες τις εργαζόμενες γυναίκες, ανεξαρτήτως του αν απασχολούνται στη θάλασσα ή στη στεριά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, με τον Υφυπουργό να ακούει προσεκτικά τις προτάσεις και να εκφράζει τη διάθεση για περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων σε θεσμικό επίπεδο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.