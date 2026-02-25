Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2026
9.4 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βάλλης-Καραγκούνης: Συνάντηση στο υπουργείο για τα Εργασιακά – Τι είπε ο υφυπουργός για δικαιώματα των εγκύων ναυτικών

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σε θετικό και ουσιαστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 η συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη, με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κώστα Καραγκούνη, με αντικείμενο τα εργασιακά δικαιώματα των εγκύων γυναικών ναυτικών.

Ο Γιώργος Βάλλης έθεσε με σαφήνεια τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, μεταφέροντας την πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στη θάλασσα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μητρότητα και την επαγγελματική τους ασφάλεια.

Κεντρικό άξονα της συζήτησης αποτέλεσε η επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου για το επίδομα μητρότητας των γυναικών ναυτικών. Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ τόνισε πως ζητούμενο είναι η εναρμόνιση της διάρκειας και του ύψους των παροχών με εκείνες που ισχύουν για τις ασφαλισμένες στην ξηρά, ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστική και ισότιμη στήριξη της μητέρας, χωρίς επαγγελματικές διακρίσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των εγκύων ναυτικών, με σαφείς και εφαρμόσιμες διαδικασίες που θα διαφυλάσσουν την υγεία της εργαζόμενης και του παιδιού, καθώς και τη διατήρηση της εργασιακής της σχέσης. Όπως επισημάνθηκε, οι ιδιαιτερότητες της ναυτικής εργασίας καθιστούν αναγκαίες στοχευμένες και λειτουργικές παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδείχθηκε η σημασία της πλήρους ισοτιμίας στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη και στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με σκοπό τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης για όλες τις εργαζόμενες γυναίκες, ανεξαρτήτως του αν απασχολούνται στη θάλασσα ή στη στεριά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, με τον Υφυπουργό να ακούει προσεκτικά τις προτάσεις και να εκφράζει τη διάθεση για περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων σε θεσμικό επίπεδο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

Ροή Ειδήσεων

MEDIA

Survivor: Τι ώρα θα δούμε το αποψινό επεισόδιο

0
Ο τρίτος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας έρχεται στο νέο...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Επενδυτικό σχέδιο υπόσχεται υψηλά κέρδη από εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Προκαλούν οργή οι τιμές

0
Η εταιρεία TicketKings με έδρα το Μαϊάμι προσέφερε σε...
ΕΛΛΑΔΑ

Red Code για τον Εβρο: Πλημμύρισαν πάνω από 150.000 στρέμματα [βίντεο]

0
Σε οριακή κατάσταση παραμένει ο Εβρος, καθώς οι πλημμύρες...
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Δείτε τον άγριο καυγά του 41χρονου με τον 74χρονο στη μέση του δρόμου [βίντεο]

0
Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ στα Κάτω Πατήσια, στη συμβολή...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένα ΟΑΚΑ σύγχρονο, λειτουργικό και φιλόξενο

0
Σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις καλούνται...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group