Για μία ακόμη φορά η ΠΕΠΙΕΘ και ο πρόεδρός της κ. Γιώργος Βάλλης, παίρνει θέση για ένα τραγικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην Κέρκυρα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10), στην παραλία Αγίου Σπυρίδωνα Περιθείας, ένας 51χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

ΠΕΠΙΕΘ: Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Βάλλη

Η απώλεια του 51χρονου αλλοδαπού άνδρα στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα, στην Κέρκυρα, βυθίζει στη θλίψη την ευρύτερη ναυτική οικογένεια και υπενθυμίζει, για ακόμη μία φορά, ότι η ασφάλεια στη θάλασσα και στις ακτές πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η πρόληψη είναι το ισχυρότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η σωστή ενημέρωση των πολιτών, η συνεχής παρουσία ναυαγοσωστών, η απαγόρευση κολύμβησης σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η άμεση κινητοποίηση των αρχών είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών.

Παράλληλα, απαιτείται η εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων από τις Λιμενικές Αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ετοιμότητα και η αποτελεσματική πρόληψη κινδύνων. Η θάλασσα απαιτεί σεβασμό, υπευθυνότητα και συνεχή επαγρύπνηση.

