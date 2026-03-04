Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 η συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη, με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άννα Ευθυμίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την προστασία των εγκύων ναυτικών, με τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ να μεταφέρει τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες που εργάζονται στη θάλασσα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη επανεξέτασης του επιδόματος μητρότητας για τις γυναίκες ναυτικούς, με στόχο την εναρμόνισή του με εκείνο που ισχύει για τις εργαζόμενες στην ξηρά, τόσο ως προς τη χρονική διάρκεια όσο και ως προς το ύψος της παροχής, ώστε να διασφαλιστεί ουσιαστική στήριξη για κάθε μητέρα που εργάζεται στη ναυτιλία.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των εγκύων ναυτικών, με την ανάγκη θέσπισης σαφών και πρακτικών κανόνων που θα διασφαλίζουν την υγεία της μητέρας και του παιδιού, τη διατήρηση της θέσης εργασίας και την προσαρμογή των ρυθμίσεων στις ιδιαιτερότητες της ναυτικής ζωής.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής ισότητας για τις γυναίκες ναυτικούς, θέτοντας ζητήματα που αφορούν:

Την ισότιμη κοινωνική και ασφαλιστική προστασία,

Την πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη,

Καθώς και τη διασφάλιση ίσων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, «είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι εργασιακές συνθήκες και οι παροχές των ναυτικών με εκείνες των εργαζομένων στην ξηρά, ώστε να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία για όλους».

Ο Γιώργος Βάλλης μίλησε ανοιχτά για τα ζητήματα που αγγίζουν βαθιά τις γυναίκες ναυτικούς, μεταφέροντας τις πραγματικές ιστορίες τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά στη θάλασσα.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης άκουσε με προσοχή τα ζητήματα που τέθηκαν, εκφράζοντας τη διάθεση για συνέχιση του διαλόγου με στόχο την αναζήτηση λύσεων και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.