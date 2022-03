Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ανθρωπιστικό διάδρομο

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση ακριβώς προς την κατεύθυνση του ανθρωπιστικού διαδρόμου», κατήγγειλε το υπουργείο μέσω της σελίδας του στο Facebook και διαβεβαίωσε πως ο ρωσικός στρατός «δεν άφησε τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους να εγκαταλείψουν την πόλη».

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε επίσης σήμερα μιλώντας στην τηλεόραση ότι 30 λεωφορεία βρίσκονται καθοδόν προς την πολιορκημένη Μαριούπολη για να παραλάβουν ανθρώπους που θα απομακρυνθούν από την πόλη μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τα ελεγχόμενα από την Ουκρανία εδάφη.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικές δυνάμεις πυροβολούν προς την κατεύθυνση μιας οδού που έχει διατεθεί για την ανθρωπιστική αρωγή, πρόσθεσε η ίδια χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα κύματα προσφύγων εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις βόμβες του Πούτιν, όπως γράφει χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδό της η γαλλική εφημερίδα «Liberation».

Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν λυσσαλέα ουκρανικές πόλεις με την διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα το μαρτύριο των ανθρώπων που βιώνουν στο πετσί τους τις επεκτατικές βλέψεις του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου.

Xθές έγινε στόχος σφοδρών βομβαρδισμών η πόλη Σούμι. Η εικόνα του τραυματισμένου από τα ρωσικά πυρά παιδιού σοκάρει.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Σούμι, πόλης που βρίσκεται σε απόσταση 350 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τις ουκρανικές Αρχές.

«Τα πτώματα 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ανακαλύφθηκαν» στο σημείο όπου έγινε η αεροπορική επίθεση, ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία στη σελίδα της στο Facebook. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί από τις υπηρεσίες διάσωσης έκανε λόγο για εννέα νεκρούς.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.

There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022