Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
20.4 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Τζόυς Ευείδη: Σκέφτομαι να γράψω την περιουσία στα σκυλιά μου

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τζόυς Ευείδη: Με χιούμορ απάντησε η Τζόυς Ευείδη σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον, με αφορμή τα γενέθλιά της. Η ηθοποιός ρωτήθηκε αν τη βασανίζει η σκέψη για το ποιος θα την φροντίζει στο μέλλον, με την ίδια να αναρωτιέται το ίδιο. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να κάνει κι ένα αστείο για τα κατοικίδιά της.

Την ηθοποιό συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ενώ η ίδια δεν δίστασε να απαντήσει σε καμία ερώτηση. Αρχικά, αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η Τζόυς Ευείδη είπε: «Φαντάζομαι ότι πολλές γειτόνισσες μου με κουτσομπολεύουν».

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε αν τη βασανίζει η σκέψη για το ποιος θα τη φροντίζει στο μέλλον, απάντησε: «Εννοείς που είμαι γεροντοκόρη; Δεν είμαι γεροντοκόρη. Είμαι vintage ελεύθερη. Σκέφτομαι να γράψω την περιουσία στα σκυλιά μου. Σαν το σκυλί στ‘ αμπέλι θα πάω, δεν έχω απορίες».

Η συζήτηση στη συνέχεια στράφηκε στην τρυφερή στιγμή που έζησε με τους συνεργάτες της, οι οποίοι της ετοίμασαν μια συγκινητική έκπληξη για τα γενέθλιά της. Ερωτηθείσα για το πώς ένιωσε, η Τζόυς Ευείδη απάντησε: «Είναι συγκινητικό που ζεις ακόμα βασικά…!».

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Με κονβόι 25 αυτοκινήτων μεταφέρθηκαν οι 37 συλληφθέντες στη ΓΑΔΑ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

0
ΟΠΕΚΕΠΕ: Με κονβόι 25 αυτοκινήτων έφτασαν στη ΓΑΔΑ οι...
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ απαντά στον Γεωργιάδη για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Ενημερωθήκαμε από τον πατέρα – Δεν υπήρξε προηγούμενη επικοινωνία

0
Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει μετά τον θάνατο της 16χρονης,...
ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

0
Άλιμος: Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της...
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό βρέφος στη Λάρισα: Το μετέφερε η γιαγιά του στο κέντρο υγείας χωρίς τις αισθήσεις του

0
Τραγωδία στην Λάρισα με βρέφος που μεταφέρθηκε χωρίς τις...
ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Αναπάντητα ερωτήματα και παραλείψεις μετά τον θάνατο της 16χρονης από αλκοόλ – Πιθανή ΕΔΕ στον Ευαγγελισμό

0
Παραλείψεις, αναπάντητα ερωτήματα και πολλά κενά έχει το θρίλερ...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group