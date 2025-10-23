Τζόυς Ευείδη: Σκέφτομαι να γράψω την περιουσία στα σκυλιά μου

Τζόυς Ευείδη: Με χιούμορ απάντησε η Τζόυς Ευείδη σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον, με αφορμή τα γενέθλιά της. Η ηθοποιός ρωτήθηκε αν τη βασανίζει η σκέψη για το ποιος θα την φροντίζει στο μέλλον, με την ίδια να αναρωτιέται το ίδιο. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να κάνει κι ένα αστείο για τα κατοικίδιά της.

Την ηθοποιό συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ενώ η ίδια δεν δίστασε να απαντήσει σε καμία ερώτηση. Αρχικά, αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η Τζόυς Ευείδη είπε: «Φαντάζομαι ότι πολλές γειτόνισσες μου με κουτσομπολεύουν».

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε αν τη βασανίζει η σκέψη για το ποιος θα τη φροντίζει στο μέλλον, απάντησε: «Εννοείς που είμαι γεροντοκόρη; Δεν είμαι γεροντοκόρη. Είμαι vintage ελεύθερη. Σκέφτομαι να γράψω την περιουσία στα σκυλιά μου. Σαν το σκυλί στ‘ αμπέλι θα πάω, δεν έχω απορίες».

Η συζήτηση στη συνέχεια στράφηκε στην τρυφερή στιγμή που έζησε με τους συνεργάτες της, οι οποίοι της ετοίμασαν μια συγκινητική έκπληξη για τα γενέθλιά της. Ερωτηθείσα για το πώς ένιωσε, η Τζόυς Ευείδη απάντησε: «Είναι συγκινητικό που ζεις ακόμα βασικά…!».