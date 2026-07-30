Τζόρτζ Κλούνεϊ – Αμάλ Αλαμουντίν: Εγκατέλειψαν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω των πυρκαγιών

Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμπουντίν μένουν τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία, καθώς το ζευγάρι θεώρησε ότι το περιβάλλον της Καλιφόρνιας δεν ήταν κατάλληλο για την ανατροφή των παιδιών του.

«Δεν ήθελα να μεγαλώσουν σε έναν κόσμο όπου όλα περιστρέφονται γύρω από το ποιος είναι διάσημος και ποιος όχι», εξήγησε ο σταρ στο παρελθόν.

Κι ενώ όλα ήταν ιδανικά στη νέα τους ζωή, αυτές τις ημέρες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στη Νοτιοανατολική Γαλλία, λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην περιοχή.

Το διάσημο ζευγάρι, μαζί με τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους, Alexander και Ella, εκκένωσαν την εντυπωσιακή έπαυλή τους στην πόλη Brignoles, στην περιοχή Provence-Alpes-Côte d’Azur, καθώς οι φλόγες απειλούν μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης.

Σε μια συγκινητική επιστολή – που έφεραν στο φως τα διεθνή μέσα – προς τον δήμαρχο της πόλης, Didier Brémond, ο χολιγουντιανός σταρ και η γνωστή δικηγόρος εξέφρασαν την αβεβαιότητά τους για το μέλλον της κατοικίας τους: «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα τα καταφέρει μέσα από αυτή τη φρίκη της πυρκαγιάς».

Παρά την προσωπική του αγωνία το ζευγάρι στην ίδια επιστολή δεσμέυτηκε προς την τοπική κοινότητα, ότι θα σταθεί δίπλα στους συμπολίτες του για να ξαναχτιστεί ό,τι καταστραφεί από την πύρινη λαίλαπα.

Η κατοικία του χολιγουντιανού ζευγαριού, γνωστή ως Domaine du Canadel, βρίσκεται σε ένα κτήμα 425 στρεμμάτων που περιλαμβάνει μια έπαυλη του 18ου αιώνα, αμπελώνες και ελαιώνες. Το μέρος φαντάζει ονειρικό, ωστόσο αυτή την περίοδο οι δύο γονείς ανησύχησαν έντονα για την εξέλιξη που θα πάρουν τα πράγματα.