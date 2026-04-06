Τσουρέκι κλασικό ή με σοκολάτα; Δύο πανεύκολες συνταγές ό,τι κι αν διαλέξεις

Η Νεκταρία Κοκκινάκη έχει τις καλύτερες συνταγές για τσουρέκι. Με σοκολάτα ή κλασικό, το αποτέλεσμα είναι αφράτο και μοσχομυρίζει!

Τσουρέκι με πραλίνα

Υλικά

Για το προζύμι

3 φακελάκια ξηρή μαγιά

250 ml γάλα

200 γραμμ. αλεύρι για τσουρέκι ή αλεύρι σκληρό

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

Για τη ζύμη

250 ml χυμό πορτοκάλι

300 γραμμ. ζάχαρη

5 αβγά

3 γραμμ. μαστίχα

2 κουταλάκια του γλυκού μαχλέπι

Ξύσμα από δυο πορτοκάλια

1-1,2 κιλά αλεύρι για τσουρέκι ή σκληρό αλεύρι

200 γραμμ. βούτυρο

Για το άλειμμα

1 αβγό

½ κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

Για τη γέμιση

400 γραμμ. πραλίνα σοκολάτα

Για το γλάσο

500 γραμμ. σοκολάτα κουβερτούρα

400 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

Διαδικασία

Αρχικά αφήνετε όλα τα υλικά εκτός ψυγείου για 2-3 ώρες να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Για το προζύμι:

Σε ένα μπολ ρίχνετε το γάλα ελάχιστα χλιαρό και προσθέτετε τη μαγιά, τη ζάχαρη και το αλεύρι και ανακατεύετε πολύ καλά μέχρι να έχετε έναν χυλό. Σκεπάζετε με μεμβράνη και αφήνετε σε ζεστό σημείο μέχρι να διπλασιαστεί και να φουσκώσει για περίπου 30 λεπτά.

Για τη ζύμη: Σε ένα μεγάλο μπολ ή στον κάδο του μίξερ ρίχνετε τον χυμό πορτοκαλιού και τη ζάχαρη και ανακατεύετε, στη συνέχεια βάζετε τα αβγά ένα ένα. Προσθέτετε το ξύσμα πορτοκαλιού, το μαχλέπι και τη μαστίχα, αφού πρώτα την έχετε χτυπήσει στο γουδί με μια κουταλιά ζάχαρη. Ρίχνετε το προζύμι και σιγά σιγά το αλεύρι κοσκινισμένο, ζυμώνετε πολύ καλά μέχρι να έχετε μια μαλακιά ζύμη που κολλά ελάχιστα στα χέρια σας. Λιώνετε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα ή στον φούρνο μικροκυμάτων και αφήνετε λίγο να κρυώσει. Ρίχνετε πάνω στη ζύμη το βούτυρο και ζυμώνετε πολύ καλά μέχρι να το απορροφήσει όλο. Σκεπάζετε το μπολ με μεμβράνη και αφήνετε για 2 ώρες περίπου σε ζεστό σημείο να διπλασιαστεί. Αφού έχει φουσκώσει η ζύμη, αδειάζετε σε μια ελαφριά αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίγετε με τα χέρια σας και διπλώνετε από κάθε πλευρά εσωτερικά. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για 5-6 φορές. Χωρίζετε τη ζύμη σε τρία ίσα μέρη για τρία μεγάλα τσουρέκια. Χωρίζετε ξανά το κάθε ένα σε άλλα τρία μέρη και πλάθετε σε πλεξούδα.

Μεταφέρετε σε ταψί που έχετε απλώσει αντικολλητικό χαρτί και αφήνετε τα τσουρέκια για 30 λεπτά περίπου να φουσκώσουν. Αφού διπλασιαστούν, ανακατεύετε το αβγό με τη ζάχαρη και αλείφετε. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς αέρα, για περίπου 50-55 λεπτά. Αφού ψηθούν, τοποθετείτε τα τσουρέκια σε μια σχάρα για να κρυώσουν. Οταν κρυώσουν, κόβετε οριζόντια στη μέση τα τσουρέκια και απλώνετε την πραλίνα. Στη συνέχεια ψιλοκόβετε τη σοκολάτα και αδειάζετε σε ένα μπολ. Σε μια μικρή κατσαρόλα ζεσταίνετε την κρέμα γάλακτος μέχρι να κοχλάσει και περιχύνετε τη σοκολάτα, ανακατεύετε με ένα σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αφήνετε για λίγο το γλάσο να κρυώσει και περιχύνετε τα τσουρέκια. Μπορείτε να διακοσμήσετε με λευκή λιωμένη σοκολάτα και θρυμματισμένα φουντούκια.

Τσουρέκι βουτύρου

Υλικά

150 γραμμ. βούτυρο αγελαδινό

100 γραμμ. ζάχαρη

50 ml γάλα

1 κρόκος αβγού

10 ml κονιάκ ή λικέρ πορτοκάλι

1 βανίλια

350-380 γραμμ. αλεύρι μαλακό ή Γ.Ο.Χ.

10 γραμμ. μπέικιν πάουντερ

Για το άλειμμα

1 κρόκος αβγό

½ κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

Διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα ρίχνετε το βούτυρο, τη ζάχαρη και το γάλα, και ζεσταίνετε ελάχιστα μέχρι να αρχίσει να λιώνει το βούτυρο. Προσοχή, δεν θέλετε να καίει, αλλά να είναι ανεκτό στο δάχτυλό σας. Αποσύρετε από τη φωτιά και μεταφέρετε σε ένα μπολ. Ρίχνετε το κονιάκ, τη βανίλια, τα αβγά και σακατεύετε συνεχώς. Σε ένα άλλο μπολ αναμιγνύετε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και προσθέτετε σταδιακά στο μπολ με τα υγρά ζυμώνοντας πολύ καλά. Χωρίζετε τη ζύμη σε μπάλες των 30 γραμμαρίων, θα δημιουργήσουν περίπου 20-22 μπαλίτσες. Πλάθετε τα τσουρεκάκια σε μικρές πλεξούδες ή ό,τι σχήμα θέλετε.

Η συγκεκριμένη ζύμη σπάει εύκολα και γι’ αυτόν τον λόγο αποφεύγετε περίτεχνα σχέδια. Μεταφέρετε σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Χτυπάτε τον κρόκο αβγού με τη ζάχαρη και αλείφετε με ένα πινέλο τα τσουρεκάκια. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς αντίστασης για περίπου 15 έως 20 λεπτά. Βγάζετε από τον φούρνο, αφήνετε να κρυώσουν εντελώς και αποθηκεύετε σε αεροστεγές μπολ.