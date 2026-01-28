Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Την Πέμπτη (29/1) το πρωί η αεροδιακομιδή των τριών ασθενών στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης

ΠΑΟΚ: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, πλήρως εξοπλισμένο για παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης εν πτήσει θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή από τη Ρουμανία των τριών τραυματιών.

Στη συνέχεια, οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι χθες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο “Pius Brînzeu” της Τιμισοάρα, μετά το πολύνεκρο αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά νεαροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, η ΠΑΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να οργανωθεί η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα.

Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σοκαρισμένος δηλώνει ο πολωνικής καταγωγής οδηγός της νταλίκας που ενεπλάκη στο φονικό τροχαίο δυστύχημα με το βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Ο έμπειρος επαγγελματίας οδηγός περιέγραψε σκηνές φρίκης που, όπως λέει, δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεχάσει.

«Οδηγώ νταλίκα εδώ και 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και είναι η πρώτη φορά που συναντώ τέτοιες συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Όπως περιγράφει, είδε ξαφνικά το βαν να έρχεται κατά πάνω του, χωρίς να υπάρχει περιθώριο αντίδρασης, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6, έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ρουμανίας, που οι ίδιοι οι κάτοικοι αποκαλούν «δρόμο του θανάτου». Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, πρόκειται για το σοβαρότερο τροχαίο που έχει καταγραφεί στην κομητεία της Τιμισοάρα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Αυτόπτης μάρτυρας: «Προσπάθησε να προσπεράσει αλλά δεν πρόλαβε»

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος έδωσε και αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν δύο οχήματα πίσω από το βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο οδηγός του βαν φέρεται να έκανε ελιγμούς προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρχε δυνατότητα προσπέρασης.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της προσπέρασης συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει και επιχείρησε να επανέλθει στη λωρίδα του, περνώντας ανάμεσα σε φορτηγά. «Τη στιγμή που μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, εξοστρακίστηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό», περιέγραψε ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν και εκείνος που κάλεσε άμεσα το 112.

Μετά τη σύγκρουση, ο ίδιος ανέφερε πως αντίκρισε σκηνές απόλυτου χάους. «Είδα έναν να βγαίνει όρθιος από το βαν», είπε, περιγράφοντας τον έναν από τους επιζώντες που κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

ΠΑΟΚ: Αποκαλυπτική μαρτυρία για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία – «Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση»

Σοβαρή μαρτυρία για πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο όχημα που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με τους οπαδούς του «Δικεφάλου» στη Ρουμανία μετέφερε ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες.

Όπως ανέφερε, στην ΕΡΤ, ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

«Έχασε τον έλεγχο γιατί μπλόκαρε το σύστημα»

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο κ. Κούκουλας, ο τραυματίας επαναλαμβάνει με σαφήνεια ότι κατά την προσπέραση ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο δεν επέτρεψε στον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ασθενής έκανε λόγο για ενεργοποίηση του lane assistance, περιγράφοντας ότι «μπλόκαρε το τιμόνι και το αυτοκίνητο έφυγε», μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον γιατρό, δεν βρίσκεται σε καταστολή, έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον και γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη.

Ο Δημήτρης Κουκούλας βρίσκεται σε νοσοκομείο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, εκεί έγινε η πρώτη εκτίμηση των τραυματιών και των θυμάτων, πριν ακολουθήσει η διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

Ο ίδιος μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκε ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, προκειμένου να συνδράμει κυρίως στη μετάφραση και την επικοινωνία με τους τραυματίες και το ιατρικό προσωπικό.

ΠΑΟΚ: Πώς σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί – Το χρονικό της τραγωδίας [Βίντεο]

Θρήνος έχει σκεπάσει τη χώρα μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Τιμοσοάρα της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του επτά οπαδοί του «Δικεφάλου».

Ειδικότερα, το βαν στο οποίο επέβαιναν, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, κάνοντας προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Στο βαν βρισκόντουσαν φίλαθλοι νεαρής ηλικίας, οι οποίοι ταξίδευαν για τη Λιόν της Γαλλίας, όπου θα έπαιζε η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ την Πέμπτη (29/1) με την ομώνυμη ομάδα της πόλης για το Europa League.

Εκτός των 7 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του κατά τη σφοδρή σύγκρουση, μέσα στο βαν ήταν ακόμα τρία άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο της Τιμοσοάρας στη Ρουμανία.

Ταυτόχρονα, στο ίδιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι σοροί των επτά ατόμων, ενώ στο σημείο βρίσκονται από τις πρώτες ώρες ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες και συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

Επιπλέον, στη Ρουμανία μετέβησαν άμεσα εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ανοιχτή η Θύρα 4 στην Τούμπα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

Ανοιχτή θα είναι σήμερα, Τετάρτη, η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο συγκλονιστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η ανακοίνωση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος: Οδύνη για τον τραγικό θάνατο των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και των εργατριών στα Τρίκαλα

Τη βαθύτατη οδύνη του για τον θάνατο των επτά φίλάθλων του ΠΑΟΚ στο σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε χθες στη Ρουμανία εκφράζει με δήλωσή του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Στη δήλωσή του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αναφέρει πως “η απώλεια αυτή ακουλούθησε την οδύνη όλων μας, από την απώλεια πέντε εργαζομενων γυναικών στα Τρίκαλα, στον χώρο της εργασίας τους”.

“Η ομάδα του ΠΑΟΚ, στενά συνδεμένη με την ιστορία, την ψυχή και τη ζωή της Θεσσαλονίκης θρηνεί τα παιδιά της και ο πόνος για την απώλεια αυτή είναι πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός, γι’ αυτό και ολόκληρη η τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης πενθεί μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους”, αναφέρει επίσης ο Μητροπολίτης εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα απευθύνει έκκληση να τηρούνται όλοι οι κανόνες τόσο στους δρόμους όσο και στους χώρους εργασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. “Να εφαρμόζονται με συνέπεια οι κανόνες της σωστής και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, για την προστασία του πολυτίμου δώρου της ανθρώπινης ζωής, και να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ώστε η εργασία να υπηρετεί τη ζωή και όχι να την απειλεί”, επισημαίνει.

Η δήλωση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης:

«Με βαθύτατη οδύνη και συντετριμμένη καρδιά πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο επτά νέων ανθρώπων, οπαδών του ΠΑΟΚ, ομάδας της Θσσαλονίκης, σε οδικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η απώλεια αυτή ακουλούθησε την οδύνη όλων μας, από την απώλεια πέντε εργαζομενων γυναικών στα Τρίκαλα, στον χώρο της εργασίας τους.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ, στενά συνδεμένη με την ιστορία, την ψυχή και τη ζωή της Θεσσαλονίκης θρηνεί τα παιδιά της και ο πόνος για την απώλεια αυτή είναι πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός, γι’ αυτό και ολόκληρη η τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης πενθεί μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους.

Προς τους γονείς, τα αδέλφια, τους συγγενείς και τους φίλους τους απευθύνουμε πατρικές συλλυπητήριες ευχές, ζητώντας από τον Θεό να τους ενισχύει, να τους παρηγορεί και να τους χαρίζει δύναμη στις δύσκολες αυτές ώρες.

Μέσα στο ανθρώπινο πένθος και τη σιωπή του θανάτου, η Εκκλησία δεν παύει να μαρτυρεί την ελπίδα της Αναστάσεως. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Θεσσαλονικείς, μας παρακαλεί λέγοντας: «…να μη λυπάστε όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα» (Α’ Θεσσαλ. 4:13). Η χριστιανική αυτή ελπίδα στην Ανάσταση του Χριστού, δεν καταργεί τον πόνο του αποχωρισμού, τον φωτίζει όμως με το φως της αιωνίου ζωής και της κοινής αναστάσεως.

Παράλληλα, με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης, απευθύνουμε θερμή παράκληση προς όλους τους αρμόδιους αλλά και προς κάθε άνθρωπο: να εφαρμόζονται με συνέπεια οι κανόνες της σωστής και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, για την προστασία του πολυτίμου δώρου της ανθρώπινης ζωής, και να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ώστε η εργασία να υπηρετεί τη ζωή και όχι να την απειλεί.

Εύχομαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύσει τους κεκοιμημένους αδελφούς μας στην όντως Ζωή της Βασιλείας του Θεού και να χαρίζει σε όλους μας σύνεση, εγρήγορση και αγάπη».

Δήμος Θεσσαλονίκης: Μεσίστιες οι σημαίες στο δημαρχιακό μέγαρο για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη “θλίψης για την ανείπωτη αυτή τραγωδία και σεβασμού για αυτούς τους νέους που ήθελαν μόνο να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας”, όπως σημειώνει ο Δήμος.

Παράλληλα αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.