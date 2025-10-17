Τροχαίο δυστύχημα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού:Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο της Εθνική Οδού Λαμίας προς Οινόφυτα, στην έξοδο για Καπανδρίτι, όταν Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τις πρώτες πρωινές ώρες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε καραμπόλα με εμπλοκή περισσότερων από τριών οχημάτων με αποτέλεσμα δυο άτομα να χάσουν τις ζωές τους.

Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες.