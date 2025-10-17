Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Τροχαίο δυστύχημα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού: Δύο νεκροί από μετωπική σύγκρουση οχημάτων

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τροχαίο δυστύχημα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού:Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο της Εθνική Οδού Λαμίας προς Οινόφυτα, στην έξοδο για Καπανδρίτι, όταν Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τις πρώτες πρωινές ώρες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε καραμπόλα με εμπλοκή περισσότερων από τριών οχημάτων με αποτέλεσμα δυο άτομα να χάσουν τις ζωές τους.

Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες.

Designed & Developed by the Minds at Politis Group