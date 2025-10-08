Μία γυναίκα 46 ετών έχασε τη ζωή της αργά το βράδυ της Τρίτης σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι.

Περίπου στις 22:40 το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Πάρνηθος, προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο και ανετράπη. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.