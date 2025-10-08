Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι – 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Μία γυναίκα 46 ετών έχασε τη ζωή της αργά το βράδυ της Τρίτης σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι.

Περίπου στις 22:40 το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Πάρνηθος, προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο και ανετράπη. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

