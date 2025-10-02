Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Οδηγός μηχανής παρέσυρε 44χρονο με πατίνι και τον εγκατέλειψε – Ξεψύχησε το θύμα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (02.10.2025) στην Πέτρου Ράλλη όπου οδηγός μηχανής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 44χρονο που οδηγούσε πατίνι.

Όλα έγιναν στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγία Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό, γύρω στις 06:15 το πρωί. Όλα δείχνουν πως ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε τον 44χρονο με καταγωγή από το Μπαγκλαντές και τον εγκατέλειψε στο σημείο. Πλάνα από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος αναζητά η αστυνομία.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία ο οποίος φτάνοντας στο Τζάνειο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό της μηχανής και παίρνει καταθέσεις ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

