Τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (02.10.2025) στην Πέτρου Ράλλη όπου οδηγός μηχανής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 44χρονο που οδηγούσε πατίνι.

Όλα έγιναν στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγία Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό, γύρω στις 06:15 το πρωί. Όλα δείχνουν πως ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε τον 44χρονο με καταγωγή από το Μπαγκλαντές και τον εγκατέλειψε στο σημείο. Πλάνα από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος αναζητά η αστυνομία.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία ο οποίος φτάνοντας στο Τζάνειο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό της μηχανής και παίρνει καταθέσεις ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.