Τραγωδία στο Ισραήλ: Τρία παιδιά ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν στη Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς συνεχίζονται οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ.

Μεταξύ των θυμάτων της πρόσφατης πολύνεκρης επίθεσης στη Μπετ Σεμές βρίσκονται τρία παιδιά με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη: ο 16χρονος Ιακώβ και οι δύο αδελφές του, ηλικίας 13 και 15 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR, τα τρία παιδιά ζούσαν στην πόλη μαζί με την οικογένειά τους, ενώ ο παππούς τους, Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη, κατοικεί στην Ιερουσαλήμ.

Η τραγωδία στη Μπετ Σεμές

Την ώρα που αντήχησαν οι σειρήνες, τα τρία παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι τους. Ο 16χρονος Ιακώβ, κατανοώντας τον κίνδυνο, προσπάθησε να οδηγήσει τις δύο μικρότερες αδελφές του σε δημόσιο καταφύγιο, καθώς το σπίτι τους δεν διέθετε ιδιωτικό χώρο ασφαλείας. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους.

Ένας πύραυλος χτύπησε τη γειτονιά, διαπερνώντας τα συστήματα αεράμυνας και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι εκρήξεις δημιούργησαν μεγάλους κρατήρες, ενώ πολλά σπίτια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Μέσα σε λίγα λεπτά, η οικογένεια αφανίστηκε.

Στη Μπετ Σεμές μετέβη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να ενημερωθεί για την κατάσταση και τις συνέπειες της επίθεσης.

Συνεχής αναχαίτιση και ενίσχυση της άμυνας

Στο Τελ Αβίβ οι σειρήνες ηχούν ασταμάτητα, ενώ το σύστημα αεράμυνας «Σιδερένιος Θόλος» έχει τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να αναχαιτίσει τις πυραυλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το STAR, οι επιθέσεις είναι συνεχείς και σφοδρές, οδηγώντας τις ισραηλινές αρχές στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων τους. Η αυξημένη παρουσία στρατιωτικών αεροσκαφών στον ουρανό, παρά το κλείσιμο του εναέριου χώρου για τα πολιτικά αεροσκάφη, καταδεικνύει την ένταση της κατάστασης.

Μέτρα πολιτικής προστασίας και ειδοποιήσεις

Παράλληλα με την αεράμυνα, ενισχύθηκαν και τα μέτρα πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες λαμβάνουν ειδοποιήσεις στα κινητά τους μέσω συστήματος αντίστοιχου του ελληνικού «112», προειδοποιώντας τους για επικείμενες επιθέσεις και δίνοντάς τους χρόνο να μεταβούν σε καταφύγια πριν ηχήσουν οι σειρήνες.

Μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων αποστέλλεται νέα ειδοποίηση που ενημερώνει για την ασφαλή έξοδο από τους προστατευμένους χώρους, διατηρώντας ωστόσο τους πολίτες σε επιφυλακή κοντά σε ασφαλή σημεία.