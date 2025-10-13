Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

Τρίκαλα: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Ριζώματος και Ράξας, στην περιοχή των Τρικάλων.

Το Ι.Χ, που οδηγούσε ένας 18χρονος, εξετράπη από την πορεία του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε χαντάκι.

Όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, ο νεαρός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δύο οχήματα έφτασαν στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Designed & Developed by the Minds at Politis Group