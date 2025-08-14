Τραμπ – Πούτιν: Ανακοινώθηκε η ώρα της συνάντησης στην Αλάσκα – Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ανακοινώθηκε η ακριβής ώρα της πολυσυζητημένης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν που θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Συγκεκριμένα, οι δύο ηγέτες θα ξεκινήσουν τη συνάντησή τους που θα έχει ως επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία στις 11:30 π.μ. τοπική ώρα –22:30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με τον Guardian και έπειτα από επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και του Κρεμλίνου.

Η συνάντηση αυτή θα προηγηθεί της ευρύτερης συνάντησης στην οποία θα συμμετέχουν οι επίσημες αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Telegraph: O Τραμπ θα προσφέρει στον Πούτιν οικονομικές ευκαιρίες και ορυκτά για… ειρήνη στην Ουκρανία

Μια σειρά οικονομικών κινήτρων και πρόσβαση σε σπάνιες γαίες ετοιμάζεται να προσφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν για να διευκολύνει την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, οι οικονομικές ευκαιρίες που θα προσφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ρώσο ομόλογό του περιλαμβάνουν το άνοιγμα των φυσικών πόρων της Αλάσκας στη Ρωσία, την άρση κάποιων αμερικανικών κυρώσεων κατά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας, ενώ μία εκ των προτάσεων προβλέπει την παροχή στη Μόσχα πρόσβασης σε σπάνιες γαίες που βρίσκονται στα κατεχόμενα σήμερα ουκρανικά εδάφη. Δύο εκ των μεγαλύτερων κοιτασμάτων λιθίου της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μπαταριών, βρίσκονται σε κατεχόμενα εδάφη της και ο Πούτιν έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις του για τα πολύτιμα αυτά ορυκτά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ φέρεται να είναι μεταξύ εκείνων των αξιωματούχων που ενημερώνουν τον Τραμπ ενόψει της συνάντησης της Παρασκευής στο Άνκορατζ της Αλάσκας και εξετάζει τις οικονομικές ανταλλαγές που μπορούν να προσφέρει η Ουάσιγκτον στη Μόσχα για να επισπευσθεί μια συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

«Υπάρχει ένα φάσμα κινήτρων, στο οποίο μια πιθανή συμφωνία για ορυκτά/σπάνιες γαίες θα μπορούσε να περιλαμβάνεται», δήλωσε πηγή που έχει γνώση των προτάσεων στη βρετανική εφημερίδα.

Τον Μάιο η Ουάσιγκτον υπέγραψε συμφωνία για σπάνιες γαίες με το Κίεβο, η οποία επιτρέπει την εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων της Ουκρανίας. Βάσει της συμφωνίας αυτής οι ΗΠΑ θα πρέπει να δημιουργήσουν νέες μονάδες εξόρυξης, κάτι που θα μπορούσε να επισπευσθεί με τη συνεργασία της Ρωσίας.

Η πολιτική «πρώτα η Αμερική» του Τραμπ

Κινούμενος βάσει της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική» ο Τραμπ έχει κλείσει αρκετές συμφωνίες για ορυκτά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, με πιο χαρακτηριστικές αυτές με την Ουκρανία και το Καζακστάν.

Ρούτε για τηλεδιάσκεψη Τραμπ-Ζελένσκι και Ευρωπαίων: «Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του Πούτιν»

Άλλα οικονομικά κίνητρα που ετοιμάζεται ο Τραμπ να προσφέρει στον Πούτιν περιλαμβάνουν την άρση των απαγορεύσεων εξαγωγών σε ανταλλακτικά και εξοπλισμό που απαιτούνται για τη συντήρηση των ρωσικών αεροσκαφών. Οι δυτικές χώρες έχουν περιορίσει την πρόσβαση της Μόσχας σε κρίσιμα ανταλλακτικά και άλλο εξοπλισμό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία υποχρεώνοντας τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες και τον στρατό να χρησιμοποιούν παλαιότερα αεροσκάφη για ανταλλακτικά.

Όπως δήλωσε φέτος ο Σεργκέι Σεμεζόφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού αμυντικού κολοσσού Rostec, σχεδόν το 30% των δυτικής κατασκευής αεροσκαφών της χώρας του, τα οποία έχουν αποκοπεί από τις υπηρεσίες συντήρησης, θα μπορούσε να καθηλωθεί στο έδαφος μέσα στην επόμενη πενταετία.

Επικερδής για την Boeing η άρση κυρώσεων σε ρωσικά αεροσκάφη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph η άρση κυρώσεων σε ρωσικά αεροσκάφη θα μπορούσε να αποδειχθεί επικερδής για την Boeing. Οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, που διαθέτουν έναν στόλο άνω των 700 αεροσκαφών – κυρίως Airbus και Boeing – θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους Αμερικανούς προμηθευτές για κρίσιμα ανταλλακτικά και συντήρηση.

Πρόσφατα σοβαρά περιστατικά, όπως η συντριβή στη ρωσική Άπω Ανατολή ενός Antonov An-24 που είχε κατασκευαστεί το 1976 και η κυβερνοεπίθεση στον ρωσικό κρατικό αερομεταφορέαAeroflot, καταδεικνύουν πόσο επείγει η αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης του στόλου.

Πρόταση για εκμετάλλευση φυσικών πόρων στα στενά που χωρίζουν τη Ρωσία από την Αλάσκα

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο Τραμπ μελετά επίσης το ενδεχόμενο να προσφέρει στη Ρωσία τη δυνατότητα εκμετάλλευσης πολύτιμων φυσικών πόρων στα στενά που τη χωρίζουν από τις ΗΠΑ.

Η Αλάσκα, η οποία χωρίζεται από τη Ρωσία με μόλις τρία μίλια από τον Βερίγγειο Πορθμό, εκτιμάται ότι διαθέτει σημαντικά αναξιοποίητα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του 13% των παγκόσμιων αποθεμάτων μαύρου χρυσού.

Η ανάπτυξη της ρωσικής παρουσίας στα στενά θα ενίσχυε τα στρατηγικά συμφέροντα του Πούτιν στην περιοχή της Αρκτικής, η οποία το 2022 αντιστοιχούσε στο 80% της παραγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας.

Πηγές της βρετανικής κυβέρνησης είπαν στην Telegraph ότι τέτοιου είδους κίνητρα θα μπορούσαν να είναι αποδεκτά για την Ευρώπη εφόσον δεν εμφανίζονται ως ανταμοιβή στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η αίσθηση είναι ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τη δημόσια γνώμη γύρω από το ζήτημα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανταμοιβή για τον Πούτιν», είπε μία πηγή.

Η ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης ως πρότυπο για τον τερματισμό του πολέμου

Η ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τη Ρωσία να αποκτά στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο των ουκρανικών εδαφών που κατέχει υπό δικό της διοικητικό όργανο, παρόμοιο με την de facto ισραηλινή διακυβέρνηση στα παλαιστινιακά εδάφη.

Σύμφωνα με τους Times, η ιδέα αυτή τέθηκε σε συζητήσεις μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, και των Ρώσων ομολόγων του.

Ο Λευκός Οίκος χαμηλώνει τον πήχη των προσδοκιών ενόψει της συνόδου κορυφής της Παρασκευής, περιγράφοντάς την ως «διερευνητική» για τον πρόεδρο. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «είναι στην πραγματικότητα μια διερευνητική συνάντηση», προβλέποντας ότι θα γνωρίζει «μάλλον στα πρώτα δύο λεπτά» αν ο Πούτιν έχει σοβαρές προθέσεις για ειρήνη.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες σημειώνουν ότι δεν έχει υπάρξει αξιοσημείωτη αλλαγή στον συνολικό πολεμικό στόχο του Πούτιν, δηλαδή την ανατροπή της κυβέρνησης του Βολόντιμιρ Ζελένσκι και την αντικατάστασή της με μια φιλορωσική κυβέρνηση-μαριονέτα.

Οι συνεργάτες του Πούτιν περιέγραψαν από την πλευρά τους τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα κυρίως ως μια συζήτηση για τις «ρωσο-αμερικανικές σχέσεις», υπονοώντας την ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκο δήλωσε ότι «δεν σχολιάζουμε διαβουλευτικές συνομιλίες που μπορεί ή δεν μπορεί να λαμβάνουν χώρα. Ο πρόεδρος [Τραμπ[ ήταν εξ’ αρχής ξεκάθαρος για τη δέσμευσή του να τερματίσει την αιματοχυσία και να επιτύχει μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται».