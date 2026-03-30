Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις «πηγαίνουν εξαιρετικά καλά» – Αλλά «ποτέ δεν ξέρεις με το Ιράν» – Τι πρέπει να γνωρίζετε για την 31η ημέρα πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν φαίνεται να προχωρούν «εξαιρετικά καλά».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επεκτείνει την εισβολή στη γειτονική νότια Λίβανο, καθώς οι δυνάμεις του στοχεύουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ, του βασικού τερματικού πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Ο ΥΠΕΞ του Πακιστάν ανέφερε ότι η χώρα του θα φιλοξενήσει σύντομα συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς κορυφαίοι διπλωμάτες από Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο συναντήθηκαν στην Ισλαμαμπάντ για την επίλυση του πολέμου.

Καθώς χιλιάδες επιπλέον Αμερικανοί πεζοναύτες φτάνουν στην περιοχή, οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για πιθανή χερσαία εισβολή στο Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post – παρά την εσωτερική αντίθεση και προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «περιμένουν» αυτή την χερσαία επέμβαση και θα τιμωρήσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή αν προχωρήσει.

Το Ιράν επίσης απείλησε να πλήξει πανεπιστήμια ΗΠΑ και Ισραήλ στην περιοχή ως αντίποινα για επιθέσεις σε δικά του ιδρύματα – εκτός αν η Ουάσινγκτον καταδικάσει τις επιθέσεις μέχρι τη Δευτέρα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Ayatollah Mojtaba Khamenei, ευχαρίστησε τον ιρακινό λαό και τις θρησκευτικές αρχές για την υποστήριξή τους «ενάντια στην επιθετικότητα», σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πάπας τόνισε ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές ηγετών που ξεκινούν πολέμους και έχουν «τα χέρια γεμάτα αίμα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν φαίνεται να προχωρούν «εξαιρετικά καλά». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη επέτρεψε τη διέλευση αρκετών δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Χορμούζ «ως ένδειξη σεβασμού».

Παρά την αισιόδοξη δήλωση, ο Τραμπ προειδοποίησε με χαρακτηριστική ασάφεια: «Ποτέ δεν ξέρεις με το Ιράν… πάντα πρέπει να τα ανατινάξουμε».

Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι αναμένει μια «μεγάλη μέρα για το Ιράν», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα για πιθανές ενέργειες. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, με ενδεχόμενη κλιμάκωση στρατιωτικών ενεργειών να παραμένει ανοιχτή.

Προειδοποίηση Τραμπ για το νησί Χαργκ: «Ενδεχόμενη κατάληψη θα ήταν κρίσιμη κίνηση»

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων για την κατάληψη του νησιού Χαργκ του βασικού τερματικού πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Η κίνηση αυτή φαίνεται να αντιβαίνει στη δική του προηγούμενη πολιτική για τερματισμό των λεγόμενων «αιώνιων πολέμων».

Οι ειδικοί εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας:

Υπέρ: Η κατάληψη του νησιού θα προσέφερε στις ΗΠΑ τεράστια διαπραγματευτική ισχύ και θα μπορούσε να αναγκάσει το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, αυξάνοντας τη στρατηγική πίεση στη χώρα.

Κατά: Ο κίνδυνος κλιμάκωσης και οι σοβαρές στρατιωτικές προκλήσεις καθιστούν την επιχείρηση εξαιρετικά επικίνδυνη, με πιθανή ευρύτερη σύρραξη στην περιοχή.

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (…) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα» είπε ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στη νήσο.

Πρόσθεσε μιλώντας στους FT επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αυτό που θα ήθελα είναι να πάρουμε το πετρέλαιο στο Ιράν, αλλά κάποιοι ανόητοι στις ΗΠΑ λένε ‘γιατί το κάνεις αυτό;’. Αλλά είναι ανόητοι» είπε.

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί έγινε στόχος αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Η συνεχιζόμενη ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς των κρατών της περιοχής, και δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως αποκλιμακώνεται.

Μολαταύτα ο αμερικανός πρόεδρος είπε στον Τύπο χθες βράδυ ότι οι αλλεπάλληλες εξοντώσεις ιρανών ηγετών, αρχίζοντας με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, είχε αποτέλεσμα de facto «αλλαγή καθεστώτος».

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους, μιλώντας για συνομιλητές «πολύ πιο λογικούς» από προκατόχους τους — χωρίς να αναφερθεί σε κανέναν ονομαστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στο ότι «βλέπει συμφωνία» με τους «νέους» ιρανούς ηγέτες που θα μπορούσε να κλειστεί «σύντομα».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι το Ιράν θα επιτρέψει τις προσεχείς ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, το de facto κλείσιμο του οποίου μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του μαύρου χρυσού.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν στις ασιατικές αγορές πριν από τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στην ψηφιακή έκδοση των Financial Times, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ τόνισε πως ο στρατός του θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν — μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan. Το νησί αυτό είχε βομβαρδιστεί από αέρος στα μέσα Μαρτίου, χωρίς να χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η ενεργειακή κρίση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω με την είσοδο στον πόλεμο των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, συμμάχων του Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δυο επιθέσεις το Σάββατο εναντίον το Ισραήλ: θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία στο στενό του Μπαμπ αλ Μάντεμπ, από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο.

Με αυτό το φόντο, η Γαλλία φιλοξενεί αργότερα σήμερα συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της G7, για να συζητηθούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία.

Το Πακιστάν διατεθειμένο να φιλοξενήσει συνομιλίες

Στην Τεχεράνη ακούστηκε σειρά εκρήξεων χθες Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Το ιρανικό υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα και στα περίχωρά της εξαιτίας «επιθέσεων» εναντίον υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την πλευρά του το Ισραήλ, που ανακοίνωσε χθες βράδυ πως εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον διαφόρων στόχων στο Ιράν, έκανε λόγο για «θραύσματα» πυραύλου που κατέπεσαν σε βιομηχανικό συγκρότημα το νότιο τμήμα του, αφού έγινε στόχος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πλήγματα εν είδει αντιποίνων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως οικονομικών, στη περιοχή του Κόλπου.

Στο Κουβέιτ, εργοστάσιο αφαλάτωσης και ηλεκτροπαραγωγής υπέστη ιρανική επίθεση με αποτέλεσμα «τον θάνατο ινδού εργαζομένου και μεγάλες υλικές ζημιές», σύμφωνα με την κυβέρνηση του μικρού εμιράτου. Χθες, δέκα στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον εγκατάστασης των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την αναχαίτιση πέντε βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς το ανατολικό τμήμα του σουνιτικού βασιλείου.

Παράλληλα συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να εξευρεθεί τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος που πλέον έχει μπει στον δεύτερο μήνα του.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν δήλωσε χθες διατεθειμένη να «υποδεχτεί και να διευκολύνει, τις επόμενες ημέρες, σημαντικές συνομιλίες» ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης ώστε να υπάρξει «συνολική και διαρκής επίλυση της σύγκρουσης», με την υποστήριξη του ΟΗΕ και της Κίνας.

Ο πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ έκανε τη δήλωση αυτή αφού υποδέχθηκε τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας στο Ισλαμαμπάντ.

Χερσαίες επιχειρήσεις;

Στο μεταξύ συνεχίζεται η σεναριολογία για την πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων επί του πεδίου στο Ιράν, κάτι που ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αφήνει ανοικτό.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε η άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli. Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, ικανά για κάθετες αποπροσνηώσεις) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών.

«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα για διαπραγμάτευση και διάλογο, ενώ απεργάζεται μυστικά σχέδια για χερσαία επίθεση», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Προτού προειδοποιήσει: «οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη των αμερικανών στρατιωτικών» και θα τους «τιμωρήσουν», όπως και «όλους τους συμμάχους τους στην περιφέρεια μια για πάντα».

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διάδοχος του πατέρα του, που δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση αφού αναδείχτηκε στη θέση, ευχαρίστησε τη θρησκευτική ηγεσία και τον λαό του Ιράκ για την υποστήριξή τους μπροστά στην αμερικανοϊσραηλινή «επίθεση».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εκφράστηκε με γραπτό μήνυμά του που μεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. Η απουσία του από το προσκήνιο τροφοδοτεί σενάρια — ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει φθάσει στο σημείο να αμφισβητεί το κατά πόσον είναι ζωντανός.

Στο μεταξύ στον Λίβανο, το δεύτερο μέτωπο του πολέμου, όπου το Ισραήλ βομβαρδίζει και δίνει μάχες με το κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, κυανόκρανος του ΟΗΕ σκοτώθηκε όταν εξερράγη βλήμα «άγνωστης» προέλευσης στον νότο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει διατάξει τον στρατό του Ισραήλ να επεκτείνει τη «ζώνη ασφαλείας» υπό την κατοχή του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξασφάλισε την έγκριση από την Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, νέου σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 που αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 30 δισεκατομμύρια σέκελ (κάπου 8,3 δισεκ. ευρώ), στα 850 δισεκ. σέκελ, ή περίπου 235 δισεκ. ευρώ.