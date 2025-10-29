Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν κινδυνεύει η εκεχειρία με κατάρρευση»

Τραμπ: Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους –, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Το Ισραήλ φέρεται να ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τις τελευταίες επιθέσεις του στη Γάζα, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται δύο ανώνυμους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η εντολή του πρωθυπουργού Νετανιάχου για τις αεροπορικές επιθέσεις δόθηκε μετά την καταγγελία του Ισραήλ ότι παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης.

Πρόκειται για το τελευταίο τεστ μιας εύθραυστης συμφωνίας ειρήνευσης που επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στο μήνα, με τη διαμεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα»
Μάλιστα ο αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ έστειλε το μήνυμα ότι «ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η Χαμάς έχει δεσμευτεί να επιστρέψει τους υπόλοιπους νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους, αλλά «παραβιάζει τη δέσμευσή της».

«Δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί για αυτό. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επιστροφή όλων των ομήρων μας για ταφή. Αυτό είναι το ηθικό και δεοντολογικό μας καθήκον», ανέφερε σύμφωνα με το The Times of Israel.

«Εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, θα φέρει την ευθύνη και θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Μας περιμένουν ακόμη πολλές προκλήσεις. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα».

