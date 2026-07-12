Τούρκοι στο Αιγαίο: Έβγαλαν μηχανότρατες ανάμεσα σε Σίφνο και Σέριφο [βίντεο]

Την παρουσία τουρκικών μηχανοτρατών στο κεντρικό Αιγαίο σχολίασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, με αφορμή πρόσφατες αναφορές και εικόνες που, όπως σημειώνει, διαπίστωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια θαλάσσιου ταξιδιού του.

Ο κ. Βάλλης αναφέρθηκε στην παρουσία τουρκικών αλιευτικών στην περιοχή, επισημαίνοντας τη σημασία της παρακολούθησης της κατάστασης στο Αιγαίο και της αυξημένης προσοχής στις θαλάσσιες δραστηριότητες που καταγράφονται στην περιοχή.

Η δήλωσή του έρχεται μετά από σχετικό δημοσίευμα και τις εικόνες που έγιναν αντικείμενο συζήτησης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της παρουσίας αλιευτικών σκαφών από την Τουρκία σε περιοχές του κεντρικού Αιγαίου.

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Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στο διαδίκτυο, αλλά και εικόνες που είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και οι ίδιοι, εν πλω, κατά τη διάρκεια ταξιδιού μας πριν από λίγες ημέρες, εκφράζω την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό μου για την παρουσία τουρκικών μηχανοτρατών που κινούνται ομαδικά στο κεντρικό Αιγαίο.



Είναι αδιανόητο να παρακολουθούμε τέτοιες εικόνες και η εντύπωση που δημιουργείται να είναι ότι απλώς τις παρατηρούμε. Ως Έλληνας, αισθάνομαι βαθιά ντροπή βλέποντας μια τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα όταν η χώρα μας έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με προκλητικές συμπεριφορές από την άλλη πλευρά.



Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες αλιείς του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με πιέσεις, παρενοχλήσεις και σοβαρές δυσκολίες στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.



Η Πολιτεία οφείλει να διαφυλάσσει με συνέπεια τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να προστατεύει τους Έλληνες ψαράδες και να διασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργείται η εικόνα ανοχής απέναντι σε ενέργειες που προκαλούν εύλογη ανησυχία στην ελληνική κοινωνία.



Η προστασία του Αιγαίου, των ανθρώπων του και των εθνικών μας συμφερόντων αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και αδιαπραγμάτευτη απαίτηση κάθε Έλληνα πολίτη.