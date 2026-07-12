ΕΘΝΙΚΑ

Τούρκοι στο Αιγαίο: Έβγαλαν μηχανότρατες ανάμεσα σε Σίφνο και Σέριφο [βίντεο]

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Την παρουσία τουρκικών μηχανοτρατών στο κεντρικό Αιγαίο σχολίασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, με αφορμή πρόσφατες αναφορές και εικόνες που, όπως σημειώνει, διαπίστωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια θαλάσσιου ταξιδιού του.

Ο κ. Βάλλης αναφέρθηκε στην παρουσία τουρκικών αλιευτικών στην περιοχή, επισημαίνοντας τη σημασία της παρακολούθησης της κατάστασης στο Αιγαίο και της αυξημένης προσοχής στις θαλάσσιες δραστηριότητες που καταγράφονται στην περιοχή.

Η δήλωσή του έρχεται μετά από σχετικό δημοσίευμα και τις εικόνες που έγιναν αντικείμενο συζήτησης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της παρουσίας αλιευτικών σκαφών από την Τουρκία σε περιοχές του κεντρικού Αιγαίου.

Γιώργος Βάλλης: Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στο διαδίκτυο, αλλά και εικόνες που είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και οι ίδιοι, εν πλω, κατά τη διάρκεια ταξιδιού μας πριν από λίγες ημέρες, εκφράζω την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό μου για την παρουσία τουρκικών μηχανοτρατών που κινούνται ομαδικά στο κεντρικό Αιγαίο.

Είναι αδιανόητο να παρακολουθούμε τέτοιες εικόνες και η εντύπωση που δημιουργείται να είναι ότι απλώς τις παρατηρούμε. Ως Έλληνας, αισθάνομαι βαθιά ντροπή βλέποντας μια τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα όταν η χώρα μας έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με προκλητικές συμπεριφορές από την άλλη πλευρά.

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες αλιείς του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με πιέσεις, παρενοχλήσεις και σοβαρές δυσκολίες στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Η Πολιτεία οφείλει να διαφυλάσσει με συνέπεια τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να προστατεύει τους Έλληνες ψαράδες και να διασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργείται η εικόνα ανοχής απέναντι σε ενέργειες που προκαλούν εύλογη ανησυχία στην ελληνική κοινωνία.

Η προστασία του Αιγαίου, των ανθρώπων του και των εθνικών μας συμφερόντων αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και αδιαπραγμάτευτη απαίτηση κάθε Έλληνα πολίτη.

https://youtube.com/watch?v=hXkv6wix_YE%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1

Ροή Ειδήσεων

PLUS

Ίος: Ένας από τους τελευταίους ελληνικούς «κρυμμένους θησαυρούς», σύμφωνα με το Travelbook της BILD

0
Η Ίος συγκαταλέγεται στους ποιοτικούς προορισμούς της Ευρώπης που...
ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το καλοκαίρι

0
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πρόταση για τον...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ντόρτμουντ συμφώνησε με τον Καρέτσα για πέντε χρόνια

0
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, το νέο μεγάλο ταλέντο του ελληνικού...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ρυθμίσεις χρεών: Ανοίγουν οι 72 δόσεις, νέος εξωδικαστικός και προστασία πρώτης κατοικίας

0
Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για...
ΕΛΛΑΔΑ

Μείωση των γεννήσεων την τελευταία εικοσαετία – Τι αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κοτζαμάνης

0
Σημαντικές είναι οι αλλαγές που επήλθαν τις δύο τελευταίες...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE