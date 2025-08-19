Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025
Τούνη-Αλεξάνδρου: Δεν λένε ούτε καλημέρα – Χωρισμένοι σε στρατόπεδα και στη μέση ο Πάρης

Λάμπρος Κατσαρός
Λάμπρος Κατσαρός

«Δεν τα βρίσκουν σε τίποτα, μιλούν μόνο για τον γιο τους», λέει άτομο που γνωρίζει καλά την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. 

Παραμένει το ψυχρό κλίμα ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, με το πρώην ζευγάρι να μιλά πια ελάχιστα και… αναγκαστικά προκειμένου να συνεννοηθεί για θέματα που αφορούν τον γιο τους. Ο χωρισμός τους δεν ήταν… πολιτισμένος ούτε κράτησαν φιλικές επαφές, αφού οι έντονοι καβγάδες και οι αμέτρητες διαφωνίες τους ήταν η αιτία για να μη θέλουν καμία επαφή ο ένας με τον άλλον. Όμως όταν υπάρχει ένα παιδί, η επικοινωνία είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να αποφύγει αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso.

7-1.jpg

Εγκυρες πηγές αναφέρουν πως όσα τους χώριζαν όταν ήταν μαζί συνεχίζουν να αποτελούν εμπόδιο και για τη μετά χωρισμό σχέση τους. Ενας από τους βασικούς λόγους που διαφωνούν είναι η ανατροφή του γιου τους.

e65d2149-dhmhtrrhs-alexandrou-tounh.jpg

Ανθρωπος από το φιλικό τους περιβάλλον αποκαλύπτει στην «Espresso» πως με το ζόρι μιλούν, και μόνο για ό,τι αφορά τον γιο τους. «Είχαν προβλήματα από την αρχή της σχέσης τους και τώρα έχουν και με τον χωρισμό τους. Δεν τα βρίσκουν σε τίποτα, ειδικά σε ό,τι αφορά τον γιο τους, Πάρη. Ισως πρέπει να περάσει περισσότερος χρόνος, ακόμα επικρατεί και εγωισμός… Πιστεύω πως στο μέλλον θα καταλαγιάσει η αντιπαλότητά τους και θα τα βρουν. Ξέρω πως και οι δύο λατρεύουν τον γιο τους, του έχουν τεράστια αδυναμία και θέλουν το καλύτερο για τον Παρούλη τους, οπότε θα βρουν σύντομα και τη χρυσή τομή…»

