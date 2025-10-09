Η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια κρίση που δεν αποτελεί παροδικό φαινόµενο, αλλά για πρόβληµα που δείχνει να παγιώνεται. Η στεγαστική κρίση, η εκρηκτική άνοδος των τιµών και η ακινησία στην αξιοποίηση της δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας συνθέτουν ένα σκηνικό που µοιάζει αδιέξοδο.

Το dimarxos.gr επικοινώνησε με τον Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύµβουλο της BluPeak Estate Analytics κ. Βασίλη Ηλιόπουλο, µίας εταιρείας που δίνει µορφή στην πληροφορία, καθώς διαθέτει το κατάλληλο ψηφιακό εργαλείο για την απαραίτητη καταγραφή του αποθέµατος των ακινήτων της χώρας.

Στεγαστικό: Αναλυτικά όλη συνέντευξη

Κ. Ηλιόπουλε Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιµέτωπη µε το φάσµα µιας ολοένα και αυξανόµενης κρίσης. Σαν ιδρυτής της BluPeak Analytics, πιστεύετε ότι µπορεί να ανατραπεί η υπάρχουσα κατάσταση; Κι αν ναι, πώς;

Η κατάσταση µπορεί να ανατραπεί, αρκεί να πάψουµε να αντιµετωπίζουµε την κρίση σαν φυσικό φαινόµενο. Η κρίση είναι αποτέλεσµα ασυνέπειας, έλλειψης στρατηγικής και αδιαφάνειας. Το πιο επικίνδυνο δεν είναι το µέγεθός της, αλλά το ότι την έχουµε αποδεχτεί ως «κανονικότητα». Η λύση βρίσκεται στην οργάνωση και διαφάνεια των δεδοµένων και καταλήγει σε πραγµατικές παρεµβάσεις µε βάση την πληροφορία. Για να χτίσεις το µέλλον, πρέπει πρώτα να δεις καθαρά το παρόν.

Κ. Ηλιόπουλε, τι έχει φταίξει όλα αυτά τα χρόνια και παρά τις αλλαγές κυβερνήσεων το στεγαστικό αποτελεί θηλιά στον λαιµό για κάθε νέο άνθρωπο;

Το πρόβληµα δεν είναι µόνο οικονοµικό, είναι βαθιά συστηµικό. Η στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα βασίστηκε σε αποσπασµατικά µέτρα, χωρίς στρατηγική και χωρίς χαρτογράφηση του οικιστικού αποθέµατος. Αν δεν γνωρίζουµε τι έχουµε στα χέρια µας, πού βρίσκεται και πώς µπορούµε να το αξιοποιήσουµε, δεν µπορούµε να σχεδιάσουµε τίποτα. Οι νέοι βλέπουν την κατοικία είτε ως άπιαστο όνειρο, είτε ως διαρκές βάρος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για µια χώρα µε 2,2 εκατοµµύρια κλειστά σπίτια και χιλιάδες νέους χωρίς πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη.

Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν για να αποδεσµευτούν τα κλειστά ακίνητα; Πρέπει να κινηθούν οι Δήµοι ή να υπάρξει κυβερνητική βούληση;

Το ζήτηµα δεν είναι να µείνουµε σε τίτλους, συζητώντας για το ποιος έχει την ευθύνη να αναλάβει την πρωτοβουλία, είτε πρόκειται για την κεντρική διοίκηση, είτε για τους Δήµους. Είναι θέµα συντονισµένης δράσης µε ξεκάθαρους ρόλους. Οι βασικές κινήσεις είναι:

• Ψηφιακή απογραφή όλων των κατοικιών

• Ενεργοποίηση Κτηµατολογίου και των ΥΔΟΜ µε ψηφιακές ροές εργασίας και ξεκάθαρες διαδικασίες

• Κίνητρα για µακροχρόνια µίσθωση και κοινωνική αξιοποίηση – Φορολογικές ελαφρύνσεις συνδεδεµένες µε απτά αποτελέσµατα

Με ποιον τρόπο µπορεί η BluPeak Estate Analytics να συµβάλλει στην ψηφιοποίηση της αγοράς ακινήτων;

Η ψηφιοποίηση δεν είναι απλώς σκανάρισµα εγγράφων. Είναι η ικανότητα να µετατρέπει κανείς τα δεδοµένα σε απόφαση. Αυτό κάνουµε. Με το Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων που υλοποιούµε:

• Ο κάθε Δήµος ή φορέας έχει 100% αποτύπωση του χαρτοφυλακίου του, µε όλα τα νοµικά, πολεοδοµικά και ενεργειακά στοιχεία.

• Βλέπει ευκαιρίες και κινδύνους ανά περιοχή ή χρήση.

• Έχει πρόβλεψη και στρατηγική, όχι απλώς καταγραφή. Η BluPeak δεν είναι απλώς µια τεχνολογική εταιρεία. Προσφέρει την κατάλληλη υποδοµή που οδηγεί σε αποφάσεις για την καταγραφή και διαχείριση των ακινήτων.

Σε πρόσφατη έρευνά σας αναφέρατε ότι η κατοικία αποτελεί όνειρο απατηλό, ενώ οι ενοικιάσεις είναι πια προνόµιο των λίγων. Τι πρέπει να γίνει για να µειωθούν ουσιαστικά οι τιµές;

Οι τιµές δεν µειώνονται µε ευχολόγια ή απαγορεύσεις. Μειώνονται µόνο αν αυξηθεί το διαθέσιµο αποθεµατικό – και αυτό υπάρχει ήδη, απλώς είναι ανενεργό.

Προτείνουµε δύο άµεσες παρεµβάσεις.

-Αφενός τη Δηµοτική Κατοικία Express: Μέσω ΣΔΙΤ, οι Δήµοι µπορούν να ενεργοποιήσουν το 2% του αποθέµατός τους σε 18 µήνες, µε πλήρη ψηφιοποίηση και τεχνική ωρίµανση.

-Αφετέρου µε την καθολική Καταγραφή Δηµόσιας Περιουσίας: Με γεωχωρικά, νοµικά και ενεργειακά δεδοµένα για κάθε ακίνητο. Κίνητρα χωρίς δεδοµένα οδηγούν σε σπατάλη. Δεδοµένα χωρίς κίνητρα είναι άχρηστα. Η λύση είναι ο συνδυασµός των δύο — και αυτό προσφέρουµε.

Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά της BluPeak από άλλες εταιρείες που ασχολούνται µε την ψηφιοποίηση ακινήτων;

Καµία άλλη εταιρεία στην Ελλάδα δεν προσφέρει ψηφιακό φάκελο µε πλήρη λειτουργικότητα για κάθε ακίνητο.

Εµείς προσφέρουµε:

• Νοµικά, πολεοδοµικά, ενεργειακά και τεχνικά δεδοµένα

• Φορολογική εικόνα

• Ιστορικό αλλαγών (audit trail)

• Δείκτες πρόβλεψης απόδοσης και κοινωνικής καταλληλότητας

Η τεχνολογία µας βασίζεται σε συνεργασία µε διεθνή πάροχο (NavigatorCRE), αλλά είναι πλήρως προσαρµοσµένη στην ελληνική πραγµατικότητα. Το Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων που προσφέρουµε είναι λειτουργική υποδοµή για Δήµους, δηµόσιους οργανισµούς και ιδιώτες. Είµαστε το εργαλείο που δίνει στους φορείς την εικόνα της περιουσίας τους οπτικά, αναλυτικά και δυναµικά.