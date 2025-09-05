Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, το αγαπημένο σίριαλ του Alpha το «Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια και έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στο τηλεοπτικό κοινό.



Οι ηθοποιοί συνάντησαν ξανά τους ρόλους τους στην πρώτη ανάγνωση του σεναρίου. Η Βάσω Λασκαράκη, η τηλεοπτική Λυδία Χαμπέα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους βίντεο από τη συνάντηση με τον σκηνοθέτη Σταμάτη Πατρώνη και τους συναδέλφους της.

«Λίγες ώρες πριν… Η πρώτη συνάντηση, η πρώτη ανάγνωση… Το Σόι σου!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Η σειρά, που αγαπήθηκε για τις ξεκαρδιστικές οικογενειακές στιγμές των Χαμπέων και των Τριανταφύλλου, ολοκληρώθηκε το 2019 μετά από πέντε σεζόν και 307 επεισόδια, αφήνοντας πίσω της φανατικούς θαυμαστές.

Τώρα, οι δύο τηλεοπτικές οικογένειες ετοιμάζονται να επιστρέψουν με νέες περιπέτειες.

