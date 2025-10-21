Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
22.8 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Τζιμπρίλ Σισέ στον Μπενίτεθ: «Φέρε την ομάδα μας εκεί που ανήκει»

Λάμπρος Κατσαρός
by Newsroom Λάμπρος Κατσαρός

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ήδη στείλει υπογεγραμμένα τα πρώτα έγγραφα που τον «δεσμεύουν» με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν επέκτασης για άλλον ένα χρόνο κι αναμένεται στην Αθήνα πιθανότατα την προσεχή Πέμπτη (23/10), προκειμένου να ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμότητες και να ξεκινήσει τη συνεργασία του με τους «πράσινους».

Ένας πολύ αγαπημένος παλιός παίκτης του «τριφυλλιού», ο Τζιμπρίλ Σισέ που έγραψε τη δική του σπουδαία «σελίδα» στον Παναθηναϊκό απ’ το 2009 έως το 2011, υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την είδηση της συμφωνίας των «πράσινων» με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό, με τον οποίο είχε συνεργαστεί κι ο ίδιος στη Λίβερπουλ, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης το 2005, με την κατάκτηση του Champions League.

Ο παλαίμαχος Γάλλος άσος, ανέβασε ένα story στο Instagram μία κοινή φωτογραφία του με τον Ράφα Μπενίτεθ απ’ τις… μέρες τους στο Λίβερπουλ κι έγραψε: «Καλή τύχη κόουτς Ράφα Μπενίτεθ. Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει. Πανάθα μόνο!».

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιάλμπι: Ολοκλήρωσε το «θαύμα» – Πρωταθλήτρια Σουηδίας για πρώτη φορά στην ιστορία της

0
 μικρή κι «άσημη» για πολλούς Μιάλμπι έγραψε Ιστορία στη...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απόφαση-σκάνδαλο: Επιστρέφουν οι αγώνες της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ από 1/12

0
Οι ομάδες-μέλη της Euroleague συμφώνησαν την Τρίτη (21/10) στην...
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα

0
Τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου ένα 18χρονο παιδί έπνιξε την...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ εναντίον της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας!

0
Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας για...
MEDIA

Λιάγκας: «Μακάρι να μην το έπαιζα αυτό το θέμα» – Το βίντεο που ξεμπροστιάζει Βανδή και Αστυνομία

0
Λιάγκας: «Μακάρι να μην το έπαιζα αυτό το θέμα»...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group