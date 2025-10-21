Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ήδη στείλει υπογεγραμμένα τα πρώτα έγγραφα που τον «δεσμεύουν» με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν επέκτασης για άλλον ένα χρόνο κι αναμένεται στην Αθήνα πιθανότατα την προσεχή Πέμπτη (23/10), προκειμένου να ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμότητες και να ξεκινήσει τη συνεργασία του με τους «πράσινους».

Ένας πολύ αγαπημένος παλιός παίκτης του «τριφυλλιού», ο Τζιμπρίλ Σισέ που έγραψε τη δική του σπουδαία «σελίδα» στον Παναθηναϊκό απ’ το 2009 έως το 2011, υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την είδηση της συμφωνίας των «πράσινων» με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό, με τον οποίο είχε συνεργαστεί κι ο ίδιος στη Λίβερπουλ, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης το 2005, με την κατάκτηση του Champions League.

Ο παλαίμαχος Γάλλος άσος, ανέβασε ένα story στο Instagram μία κοινή φωτογραφία του με τον Ράφα Μπενίτεθ απ’ τις… μέρες τους στο Λίβερπουλ κι έγραψε: «Καλή τύχη κόουτς Ράφα Μπενίτεθ. Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει. Πανάθα μόνο!».

