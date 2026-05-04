Το Ιράν μελετά την αμερικανική αντιπρόταση και δηλώνει έτοιμο να «ανταποκριθεί στις απειλές των ΗΠΑ» στο Ορμούζ

Σε μια επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι είναι πλήρως έτοιμη να ανταποκριθεί στις αμερικανικές απειλές, σημειώνοντας παράλληλα πως μελετά την αμερικανική αντιπρόταση στο πλαίσιο της προσπάθειας επανάληψης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η ιρανική στρατιωτική ηγεσία προειδοποίησε επίσημα ότι ο αμερικανικός στρατός θα δεχθεί επίθεση εάν επιχειρήσει να πλησιάσει ή να διεισδύσει στα Στενά του Ορμούζ, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης «Project Freedom». Πρόκειται για μια επιχείρηση που στοχεύει στον τερματισμό του αποκλεισμού της στρατηγικής αυτής οδού, η οποία παραμένει κλειστή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα εδώ και δύο μήνες.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, μέσω του πρακτορείου Mehr, τόνισε ότι το Ιράν παραμένει ο «φύλακας και προστάτης» των Στενών, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να συντονίζονται αποκλειστικά με την Τεχεράνη για την ασφάλειά τους. Ο Μπαγκαΐ είπε ακόμη ότι δεν υπάρχει λόγος για τις χώρες που τηρούν το κράτος δικαίου να ακολουθήσουν τις «παράνομες ενέργειες» των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάσταση του Ιράν, Σαρντάρ Μοχεμπί κατέστησε σαφές ότι οποιοδήποτε πλοίο παραβιάσει «τη διαδικασία διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ» που έχει επιβάλει η Τεχεράνη «θα ακινητοποιηθεί δια της βίας».

«Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Οποιαδήποτε θαλάσσια κίνηση πολιτικών και εμπορικών πλοίων που συμμορφώνεται με τα πρωτόκολλα διέλευσης που έχουν εκδοθεί από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και πραγματοποιείται μέσω της καθορισμένης διαδρομής σε συντονισμό, θα είναι ασφαλής και απρόσκοπτη», ανέφερε σε δήλωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Άλλες θαλάσσιες κινήσεις που αντιβαίνουν στις αρχές που ανακοίνωσε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης θα αντιμετωπίσουν σοβαρούς κινδύνους. Τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες θα ακινητοποιούνται δια της βίας», είπε ακόμη και κατέληξε: «Είναι απαραίτητο όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστικές εταιρείες μεταφορών να δίνουν προσοχή στις ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης».

Νωρίτερα, ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης Χατάμ Αλ Ανμπίγια, ήταν σαφής: «Προειδοποιούμε οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη, ιδιαίτερα τον επιθετικό αμερικανικό στρατό: Αν πλησιάσουν, θα στοχοθετηθούν». Το Ιράν θεωρεί οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο ναυτικό καθεστώς της περιοχής ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας των τριών εβδομάδων.

Το αμερικανικό σχέδιο «Project Freedom»

Ο Τραμπ έδωσε λίγες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο, το οποίο, όπως είπε, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα (04/05) για να βοηθήσει τα πλοία και τα πληρώματά τους που έχουν «εγκλωβιστεί» στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό και εξαντλούνται τα τρόφιμα και άλλες προμήθειες.

«Έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και ικανά τις δραστηριότητές τους», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η αμερικανική πρωτοβουλία δεν προβλέπει απαραίτητα τη συνοδεία εμπορικών πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά μάλλον την παροχή συμβουλών σχετικά με ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές και την παραμονή κοντά τους για την αποτροπή τυχόν ιρανικών επιθέσεων.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ περιγράφει την αποστολή της ως «παροχή υποστήριξης» για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω αυτής της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, διατηρώντας παράλληλα τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Εκατοντάδες πλοία και έως και 20.000 ναυτικοί δεν έχουν καταφέρει να διέλθουν από τα Στενά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την προσπάθεια με 15.000 μέλη του αμερικανικού στρατού, περισσότερα από 100 αεροσκάφη χερσαίας και θαλάσσιας βάσης, καθώς και πολεμικά πλοία και drones. Η επιχείρηση στοχεύει στην «αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας για την εμπορική ναυτιλία» μέσω των Στενών, ανέφερε η CENTCOM σε δήλωσή της.

«Η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, καθώς διατηρούμε παράλληλα τον ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.

Ανώτερος ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε πάντως ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε «αμερικανική ανάμειξη» στα Στενά του Ορμούζ «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως σχεδιάζεται ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον Κόλπο.

«Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε στα αγγλικά και στα περσικά μέσω X ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, η υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο είχε δηλώσει ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα Στενά. Η UKMTO ανέφερε ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές μετά το περιστατικό, το οποίο συνέβη 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Ιράν εμποδίζει σχεδόν όλες τις μεταφορές από τον Κόλπο, εκτός από τις δικές του, για περισσότερο από δύο μήνες, προκαλώντας ραγδαία άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Ορισμένα πλοία που προσπάθησαν να διέλθουν από τα Στενά ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυρά, ενώ το Ιράν κατάσχεσε πολλά άλλα πλοία. Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν δικό τους αποκλεισμό στα πλοία από ιρανικούς λιμένες, σύμφωνα με το Reuters.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει βοήθεια από άλλες χώρες για τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας με σκοπό την εξασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά. Η CENTCOM δήλωσε ότι η τελευταία αυτή προσπάθεια θα συνδυάζει «διπλωματική δράση με στρατιωτικό συντονισμό». Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιες χώρες θα βοηθούσε η αμερικανική επιχείρηση ή πώς θα λειτουργούσε η επιχείρηση. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Ο Τραμπ απείλησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην αμερικανική επιχείρηση «θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος».

Το Ιράν ανακοίνωσε την Κυριακή (03/05) ότι έλαβε απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία του πρόταση για ειρηνευτικές συνομιλίες, μία μέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα απορρίψει την ιρανική πρόταση επειδή «δεν έχουν πληρώσει αρκετά υψηλό τίμημα». Ο Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις που του φώναζαν οι δημοσιογράφοι, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής (03/05) ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Διπλωματικό θρίλερ με φόντο το σχέδιο 14 σημείων του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πηγή: Alex Brandon/Pool via REUTERS/File Photo

Παρά τις πολεμικές ιαχές, στο παρασκήνιο διεξάγονται έντονες διαβουλεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί την τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social για να αναφέρει ότι διεξάγονται «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν, οι οποίες «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους».

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μετά από μια σειρά ανταλλαγών σχετικά με ένα σχέδιο ειρήνης 14 σημείων, το οποίο καταρτίστηκε από το Ιράν και αποστάλη στις ΗΠΑ.

Αναφέρεται ότι το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις περιοχές κοντά στα σύνορα του Ιράν και να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας, καθώς και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες – συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο. Αναφέρουν επίσης ότι ζήτησε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν την Κυριακή (03/05) ότι η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση που έλαβε από την Ουάσιγκτον σχετικά με το σχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή.

Τη Δευτέρα (04/05) το Ιράν κάλεσε τις ΗΠΑ «να υιοθετήσουν μια λογική προσέγγιση» και να εγκαταλείψουν τις «υπερβολικές απαιτήσεις» τους. «Σε αυτό το στάδιο, η προτεραιότητά μας είναι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος. Διαπραγματευτήκαμε δύο φορές για τις πτυχές του πυρηνικού (προγράμματος) και, ταυτοχρόνως, δεχθήκαμε επίθεση από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

«Η άλλη πλευρά οφείλει να αποφασίσει να υιοθετήσει μια λογική προσέγγιση και να εγκαταλείψει τις υπερβολικές απαιτήσεις όσον αφορά το Ιράν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, η οποία αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα ότι απάντησαν στο Ιράν. Ωστόσο, το ισραηλινό Kan News αναφέρει ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε την πρόταση απαράδεκτη κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης.