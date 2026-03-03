Τετάρτη, 4 Μαρτίου, 2026
11.4 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Το έχετε κάνει συνήθεια»: Ανακοίνωσε sold-out με την Ζαλγκίρις Κάουνας ο Παναθηναϊκός AKTOR

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Για ακόμη μία φορά το «Telekom Center Athens» θα είναι γεμάτο, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ανακοινώνει sold-out για το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ακόμη ένα sold-out! Μετά το «αιώνιο» ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (6/3), το «τριφύλλι» θα επιστρέψει στο «Telekom Center Athens» για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα έχει για ακόμα μία φορά τους «πράσινους» οπαδούς στο πλευρό της, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ματς. Κάτι το οποίο… δεν ξάφνιασε τους ανθρώπους του συλλόγου, με την ανακοίνωση να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα λέγαμε ότι είμαστε έκπληκτοι, αλλά το έχετε κάνει συνήθεια».

Ροή Ειδήσεων

ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων το νότιο Λίβανο – Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Τελ Αβίβ – Πάνω απο 787 οι νεκροί μετά τις...

0
Στρατιωτική ένταση πλήττει τη Μέση Ανατολή, καθώς ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων – Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο

0
Περίπου 40 λεπτά διήρκησε η συνάντηση αυτή την ώρα...
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Τρία παιδιά ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν στη Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

0
Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς συνεχίζονται οι ιρανικές...
MEDIA

Τηλεθέαση: «Έπεσαν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

0
Δεκάδες προγράμματα έπεσαν στην αρένα της βραδινής ζώνης, τη...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι για το Πάσχα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες για ταμείο

0
Πότε αναμένεται να γίνει η πληρωμή των μηνιαίων κύριων...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group