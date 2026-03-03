«Το έχετε κάνει συνήθεια»: Ανακοίνωσε sold-out με την Ζαλγκίρις Κάουνας ο Παναθηναϊκός AKTOR

Για ακόμη μία φορά το «Telekom Center Athens» θα είναι γεμάτο, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ανακοινώνει sold-out για το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ακόμη ένα sold-out! Μετά το «αιώνιο» ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (6/3), το «τριφύλλι» θα επιστρέψει στο «Telekom Center Athens» για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα έχει για ακόμα μία φορά τους «πράσινους» οπαδούς στο πλευρό της, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ματς. Κάτι το οποίο… δεν ξάφνιασε τους ανθρώπους του συλλόγου, με την ανακοίνωση να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα λέγαμε ότι είμαστε έκπληκτοι, αλλά το έχετε κάνει συνήθεια».