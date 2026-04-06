Τι σημαίνει το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού που εισηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς θα εφαρμοστεί, τι αλλαγές θα επιφέρει

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τον διαχωρισμό ρόλων υπουργού και βουλευτή από το 2027, επιμένοντας σε ταχύτατες αποφάσεις για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ δίνοντας έμφαση στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό για περιορισμό της διαφθοράς, στο πλαίσιο του μηνύματος που απηύθυνε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (6/4).

Δίνοντας ένα πρώτο περίγραμμα της εισήγησής του, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή.

Η εξαγγελία του πρωθυπουργού φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες: μπορεί ένα πρόσωπο να ασκεί ταυτόχρονα εκτελεστική και νομοθετική εξουσία;

Για να εφαρμοστεί η εξαγγελία του πρωθυπουργού χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, το οποίο μετέθεσε ο πρωθυπουργός σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέπεμψε τη συζήτηση στο σύνολό της για μετά τις εκλογές του 2027, καθώς η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Η πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και, όπως σημείωσε, θα υλοποιηθεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της δημόσιας ζωής. Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε τονίζοντας ότι η Ελλάδα βαδίζει προς το 2030 με στόχο να ξεπεράσει οριστικά τις παθογένειες του παρελθόντος και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα.

Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή

Όσοι αναλαμβάνουν υπουργικό πόστο, δεν θα μπορούν να κατέχουν και τα βουλευτικά τους αξιώματα και θα παραιτούνται. Στην περίπτωση που ο υπουργός παραδώσει το χαρτοφυλάκιό του, τότε θα μπορεί και πάλι να αναλάβει το βουλευτικό του αξίωμα. Η πρόταση του πρωθυπουργού βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο και αφορά την αναστολή της ιδιότητας για έναν βουλευτή που θα επιλέγεται ως υπουργός. Όπως διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για όσα διάστημα ο βουλευτής θα είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Εάν φύγει από τη θέση του υπουργού μετά από ανασχηματισμό, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή και αντίστοιχα θα μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος. Την ίδια ώρα ίδιος τόνισε πως για να εφαρμοστεί το ασυμβίβαστο, θα πρέπει να μειωθεί και ο συνολικός αριθμός των βουλευτών του κοινοβουλίου.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, τονίζει: «Αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος -με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό αντιμετωπίζεται η μικρή ή μεγαλύτερη διαφθορά όπου υπεισέρχεται ανθρώπινος παράγοντας».

Τα βασικά σημεία

Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τις άρσεις ασυλίας, να αποφανθεί ταχύτατα αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις.

Αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος -με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό αντιμετωπίζεται η μικρή ή μεγαλύτερη διαφθορά όπου υπεισέρχεται ανθρώπινος παράγοντας.

Είναι σημείο καμπής -μία νέα αφετηρία μάχης με το «Βαθύ Κράτος»- η ΝΔ γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακώς κείμενα.

Εισηγούμαι για μετά τις εκλογές του 2027, ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα, για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο και ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή.

Μετά τις εκλογές η όποια αλλαγή

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως «μιλάμε για μια πρόταση η οποία θα ξεκινήσει να συζητείται προεκλογικά, αλλά η όποια αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές». «Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο αν ισχύσει θα ισχύσει για μετά τις εκλογές» επανέλαβε.

Επισήμανε ακόμη πως η πρόταση αυτή θα πρέπει να ενταχθεί στην ευρύτερη Συνταγματική Αναθεώρηση, «άρα απαιτούνται και οι προβλεπόμενες αυξημένες πλειοψηφίες σε μια εκ των δύο κοινοβουλευτικών περιόδων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε και το πλαίσιο για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση του πρωθυπουργού στην πράξη: «Μιλάμε για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή ο οποίος θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό ως υπουργός. Για όσο διάστημα είναι υπουργός δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Αν γίνει ένας ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή. Αντίστοιχα θα μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος» διευκρίνισε.