Τι είναι ο χανταϊός που προκάλεσε θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο – Ποια είναι τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι νοσούν, μετά από ύποπτη επιδημία χανταΐού σε κρουαζιερόπλοιο με έδρα την Ολλανδία.

Ο χανταϊός μεταδίδεται από τρωκτικά και μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες αναπνευστικές παθήσεις, σύμφωνα με δηλώσεις των αρχών και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Κυριακή (03/05).

Η ολλανδική εταιρεία Oceanwide Expeditions ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι «διαχειρίζεται μια σοβαρή ιατρική κατάσταση» σε ένα πλοίο πολικής εξερεύνησης, το MV Hondius, το οποίο βρισκόταν ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενός νησιωτικού κράτους στον Ατλαντικό δυτικά της Αφρικής.

Η κρουαζιέρα αναχώρησε από την Αργεντινή πριν από περίπου τρεις εβδομάδες με περίπου 150 επιβάτες και έκανε στάσεις στην Ανταρκτική και σε άλλες τοποθεσίες κατά τη διαδρομή της προς το Πράσινο Ακρωτήριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ένας εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι δύο Ολλανδοί επιβάτες είχαν πεθάνει, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X ότι ένας από τους άρρωστους επιβάτες βρισκόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Το Sky News ανέφερε ότι ο επιβάτης είναι Βρετανός, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής. Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι διερευνά την επιδημία. Εργαστηριακές εξετάσεις έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία του ιού hantavirus σε ένα από τα έξι άτομα, ανέφερε ο οργανισμός.

Η Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν είχαν δώσει άδεια αποβίβασης στους επιβάτες που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη, ενώ οι ολλανδικές αρχές προσπαθούσαν να οργανώσουν τον επαναπατρισμό δύο επιβατών με συμπτώματα, καθώς και της σορού ενός επιβάτη που είχε αποβιώσει.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταΐός μπορεί να μεταδοθεί όταν τα περιττώματα και τα ούρα τρωκτικών μεταφέρονται μέσω του αέρα, όπως όταν οι άνθρωποι σκουπίζουν υπόστεγα όπου ζούσαν ποντίκια. Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων σε σπάνιες περιπτώσεις.

Η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή και πνευμονική ανεπάρκεια, με περίπου το 40% των περιπτώσεων να καταλήγουν σε θάνατο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα για τη θεραπεία του ιού, οπότε η θεραπεία επικεντρώνεται στην υποστηρικτική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αναπνευστήρων σε σοβαρές περιπτώσεις.

«Ο ΠΟΥ διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των διαχειριστών του πλοίου για την ιατρική διακομιδή δύο επιβατών που παρουσιάζουν συμπτώματα, καθώς και για την πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υποστήριξη των υπόλοιπων επιβατών που βρίσκονται επί του πλοίου», ανέφερε ο ΠΟΥ.