Θρήνος στον ΠΑΟΚ: Πέθανε ο μπαμπάς του Γιαννάκη, Λουκάς Μήλιος

Θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς όπως έγινε γνωστό πέθανε ο Λουκάς Μήγιος, πατέρα του γνωστού οπαδού του συλλόγου, Γιαννάκη Μήγιου.

Ο Λουκάς Μήγιος, που βρέθηκε δίπλα στον γιο του σε κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών.

Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να φύγει από τη ζωή, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του, τιμώντας τη μνήμη μιας σημαντικής φυσιογνωμίας της ομάδας και ενός πιστού οπαδού που με το πάθος και τη χαρά του σημάδεψε κάθε στιγμή των αγώνων.