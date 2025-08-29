The Chase: Λίγο πριν το ελληνικό The Chase κάνει πρεμιέρα στο κανάλι του MEGA, μία τραγική είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας για παίκτη του βρετανικού τηλεπαιχνιδιού. Ο 64χρονος Τιμ ΜακΚάρθι, ο οποίος ήταν πρώην καθηγητής από το Τίλντεσλι του Μάντσεστερ, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο, έναν μόλις μήνα πριν μεταδοθεί το επεισόδιο, στο κατέκτησε το έπαθλο των 100.000 λιρών.

Ποιος είναι ο παίκτης του The Chase που πέθανε ένα μήνα πριν προβληθεί το επεισόδιο που κέρδισε 100.000 λίρες

Γενικότερα, ο Τιμ ΜακΚάρθι λάτρευε τα κούιζ και τα παιχνίδια γνώσεων, γι’ αυτό και έπειτα από παρότρυνση των οικείων του προσώπων, αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή. Βρέθηκε, λοιπόν, στο πλατό του The Chase τον Οκτώβριο του 2024, όπου μαγνητοσκοπήθηκε το επεισόδιό του, ωστόσο τα αποτελέσματα – άρα και η νίκη του – έπρεπε να μείνουν κρυφά από το κοινό μέχρι την μετάδοση του επεισοδίου στην τηλεόραση.

Οι φίλοι του και η ευρύτερη οικογένειά του, λοιπόν, δεν γνώριζαν πως είχε καταφέρει να κερδίσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, μέχρι την ημέρα που προβλήθηκε το επεισόδιο, στις 27 Αυγούστου 2025. Μονάχα η σύζυγός του, Ρέιτσελ, και τα τρία τους παιδιά γνώριζαν τι είχε συμβεί.



Ο Τιμ στο παιχνίδι ήταν ο τελευταίος που αγωνίστηκε και από την πρώτη του κιόλας ερώτηση είχε κερδίσει 1.000 λίρες. Στον δεύτερο γύρο, επέλεξε την πιο ριψοκίνδυνη προσφορά η οποία ήταν 95.000 λίρες, τις κέρδισε και τελικά ανέβασε το συνολικό ποσό του επάθλου στις 100.000 λίρες.

Δυστυχώς, όμως, δεν πρόλαβε να χαρεί αυτή του νίκη. Ο ίδιος αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, με το οποίο διαγνώστηκε πριν ακόμα δηλώσει συμμετοχή στο The Chase, αλλά δεν το είχε αναφέρει στην παραγωγή, διότι θεωρούσε πως δεν θα τον άφηναν να διαγωνιστεί. Στόχος του ήταν να κάνει ένα ταξίδι ζωής με το έπαθλο αυτό, αλλά τελικά η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι και δεν πρόλαβε.

Η οικογένειά του, ωστόσο, για να τον τιμήσει, την ημέρα που προβλήθηκε το επεισόδιο με τη νίκη του συγκεντρώθηκε σε μία παμπ για να το παρακολουθήσει και έστω και με αυτό τον τρόπο να γιορτάσουν αυτό που κατάφερε.