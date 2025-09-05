Στο πένθος έχει βυθιστεί το Κιάτο μετά τον τραγικό θάνατο της 25χρονης Μαργαρίτας σε τροχαίο.

Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Λίγες ημέρες πριν, στις 12 Αυγούστου, η Μαργαρίτα γιόρταζε τα γενέθλιά της με φίλους και συγγενείς. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

«Χάσαμε το χαμογελαστό μας παιδί», ψέλλισε ο θείος της, που ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι το κορίτσι τους άφησε την τελευταία του πνοή λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Tο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες στις 6:55 στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό την 25χρονη συγκρούστηκε με φορτηγό στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, ένας 70χρονος άνδρας και μια 61χρονη γυναίκα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη ενώ οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.