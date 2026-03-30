Θρίλερ στου Ζωγράφου: Εντολή εισαγγελέα για σύλληψη του γιού της οικογένειας – Μητέρα και κόρη ήταν νεκρές μέσα σε σφραγισμένο δωμάτιο[Εικόνες-Βίντεο]

Τη σύλληψη του 54χρονου γιου της οικογένειας, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διέταξε ο εισαγγελέας, μετά τον εντοπισμό των δύο νεκρών σορών μάνας και κόρης σε διαμέρισμά το πρωί της Δευτέρας (30/3).

Ταυτόχρονα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτια και πως τις μετέφερε στο σημείο για να μην αποκαλυφθεί ο θάνατός τους.

Η 91χρονη μητέρα και η 56χρονη κόρη της βρέθηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη σε «σφραγισμένο» δωμάτιο από στόκο, στο διαμέρισμα που φέρεται πως διέμεναν.

Για την υπόθεση οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 54χρονο γιο της οικογένειας, ο οποίος με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν, την περασμένη Πέμπτη (26/3) όταν συγγενείς των δύο γυναικών κατήγγειλαν στο ΑΤ Ζωγράφου, ότι μητέρα και κόρη αγνοούνταν για μήνες, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασαν τους φόβους τους ότι ήταν πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο 54χρονος γιος της οικογένειας.

Τότε, το Σάββατο (28/3) αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα, αλλά κανείς δεν τους άνοιξε.

Στη συνέχεια και ειδικότερα μία ημέρα μετά, δηλαδή το απόγευμα της Κυριακής (29/3) οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν και πάλι το σπίτι και άνοιξε ο γιος της οικογένειας, ο οποίος δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα και τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμενα σε άλλο σπίτι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να κατευθυνθούν προς τη διεύθυνση που τους υπέδειξε ο γιος. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή και επέστρεψαν στο διαμέρισμα που είχαν μιλήσει με τον ίδιο.

Αν και κατά τη διάρκεια του ελέγχου του διαμερίσματα, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογικοί κατάσταση, ένα δωμάτιο, ήταν σφραγισμένο με στόκο.

Άμεσα, κλήθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε τη σχετική άδεια και οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο, στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Μετά και το εύρημα αυτό, ο γιος της οικογένειας προσήχθη και ανακρίνεται, ενώ οι έρευνες των Αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.