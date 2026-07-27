Θρίλερ στη Σύρο: Η ιατροδικαστική αποκάλυψε την αιτία θανάτου της 42χρονης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ρίχνουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από κακώσεις στον θώρακα που προκλήθηκαν από νύσσον και τέμνον όργανο. Η 42χρονη φέρεται να δέχθηκε ένα και μοναδικό χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα προήλθε από επίθεση με μαχαίρι.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό, ενώ η δικογραφία συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία.

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του 42χρονου άνδρα για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ για συνέργεια κατηγορείται και η σύζυγός του.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.