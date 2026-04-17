Θρίλερ στη Διώρυγα της Κορίνθου – Δύτης ανέσυρε σορό 17χρονης [βίντεο]

Στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας, στον Ισθμό της Κορίνθου, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός μιας 17χρονης. Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε από ιδιώτη δύτη που επέβαινε σε σκάφος, με την παρουσία περιπολικού του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Korinthostv.gr, η σορός εκτιμάται ότι ανήκει σε νεαρή γυναίκα ηλικίας περίπου 18 έως 19 ετών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία της.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Στο σημείο επιχειρούν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρσή της.

Ακολούθως, η σορός θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και η διερεύνηση των αιτίων θανάτου από ιατροδικαστή.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε μωρό μου» φώναζε η 35χρονη πριν βρεθεί στο κενό – Προσήχθη 45χρονος Ιταλός

0
Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται με τον θάνατο της γυναίκας στο κέντρο της...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: «Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση» – Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

0
Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος...
ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορική μέρα για τον Λίβανο – Ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ «πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα», λέει ο Τραμπ – Μνημόνιο και συμφωνία μέσα σε 60...

0
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε πεπεισμένος χθες Πέμπτη ότι σύντομα...
ΕΘΝΙΚΑ

Αυξάνονται οι «οχιές» στην Πολεμική Αεροπορία: Παραδόθηκε το 50ό εκσυγχρονισμένο F-16V – Τα χαρακτηριστικά που προκαλούν τρόμο στους γείτονες

0
Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε την Τετάρτη (15/4) το 50ό μαχητικό αεροσκάφος F-16V,...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Σε 10 με 15 ημέρες οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας του – Παραμένει διασωληνωμένος

0
Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού συνεχίζει να νοσηλεύεται...

