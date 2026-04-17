Θρίλερ στη Διώρυγα της Κορίνθου – Δύτης ανέσυρε σορό 17χρονης [βίντεο]

Στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας, στον Ισθμό της Κορίνθου, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός μιας 17χρονης. Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε από ιδιώτη δύτη που επέβαινε σε σκάφος, με την παρουσία περιπολικού του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Korinthostv.gr, η σορός εκτιμάται ότι ανήκει σε νεαρή γυναίκα ηλικίας περίπου 18 έως 19 ετών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία της.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Στο σημείο επιχειρούν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρσή της.

Ακολούθως, η σορός θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και η διερεύνηση των αιτίων θανάτου από ιατροδικαστή.