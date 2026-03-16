Δευτέρα, 16 Μαρτίου, 2026
13.5 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: «Μαρτυρικός ο θάνατος του 20χρονου, έχασε δυόμισι λίτρα αίμα» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας – Αύριο απολογείται ο δράστης [Βίντεο]

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη την περασμένη Πέμπτη, παρουσίασε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος.

Ο κ. Σπυράτος, σε νέες δηλώσεις του έξω από το δικαστικό μέγαρο, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις συνθήκες θανάτου του νεαρού, ενώ αναφέρθηκε και στην εξέλιξη των ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην αυριανή απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για το φονικό χτύπημα.

​«Μαρτυρικός ο θάνατος – Έχασε δυόμισι λίτρα αίμα»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του μοναχοπαιδιού της οικογένειας ήταν μαρτυρικός. «Ο θάνατος του νεαρού εικοσάχρονου ήταν μαρτυρικός. Υπήρξε διαρροή δυόμισι λίτρων αίματος από το βασικό και κεντρικό αυτό χτύπημα στην καρδιά», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η χρήση του φονικού όπλου επιβεβαιώνεται και από δεύτερο βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών.

Ο κ. Σπυράτος στάθηκε ιδιαίτερα στην κατοχή του μαχαιριού: «Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου ήταν μοιραία. Αν δεν οπλοφορούσε, αν δεν ήταν εκεί το μαχαίρι, αυτό το περιστατικό δεν θα είχε φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι αυτό που κυρίως όλοι πρέπει να καταδικάσουμε».

​«Δολοφονική μανία» – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος χαρακτήρισε τη στάση του δράστη ως «καθ’ όλα ύποπτη», τονίζοντας το παράδοξο της επίθεσης: «Ο κατηγορούμενος μας είπε ότι δεν είχε καμία διαφορά με τα παιδιά και δεν γνώριζε κανέναν τους. Παρόλα αυτά, εκδήλωσε αυτή τη δολοφονική μανία. Πρέπει να μας εξηγήσει αύριο στην απολογία του τι ήταν αυτό που τον προκάλεσε, αν και θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία λογική εξήγηση».

Η οικογένεια, που χθες αποχαιρέτησε το παιδί της στην κηδεία, παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, ζητώντας απαντήσεις για το «γιατί».

Ο κ. Σπυράτος αποκάλυψε ότι οι αρχές διεισδύουν βαθύτερα στην υπόθεση καθώς με την άρση απορρήτου γίνονται έρευνες στα κινητά τηλέφωνα, με την ΕΛ.ΑΣ να εξετάζει τις μετακινήσεις των υπόπτων μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Με τον τρόπο αυτό, όπως εκτιμάται, θα αποκαλυφθεί αφενός το ποιοι συμμετείχαν και αφετέρου το ακριβές δρομολόγιο που ακολούθησαν.

Οι απολογίες των υπολοίπων εμπλεκομένων έχουν μεταφερθεί για την Τετάρτη, όπου αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις για τη διαλεύκανση του μοιραίου επεισοδίου.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τα 17 SOS για τη σωστή συμπλήρωση του Ε2

0
Ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων...
ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Φέρεται να μην δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ

0
Aντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα είναι ο πρόεδρος της...
ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δεν ήθελε να τον διαδεχθεί ο Μοτζταμπά γιατί είναι… γκέι – Πώς αντέδρασε ο Τραμπ όταν το έμαθε

0
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έμεινε άναυδος όταν έμαθε την περασμένη...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Κανένα ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

0
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απέρριψε τα σενάρια περί εμπλοκής...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η βάση έστειλε το μήνυμα στις εσωκομματικές εκλογές – Αλλαγή στρατηγικής με οδηγό τον Δούκα

0
Οι πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ (15-16...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group