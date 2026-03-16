Θεσσαλονίκη: «Μαρτυρικός ο θάνατος του 20χρονου, έχασε δυόμισι λίτρα αίμα» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας – Αύριο απολογείται ο δράστης [Βίντεο]

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη την περασμένη Πέμπτη, παρουσίασε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος.

Ο κ. Σπυράτος, σε νέες δηλώσεις του έξω από το δικαστικό μέγαρο, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις συνθήκες θανάτου του νεαρού, ενώ αναφέρθηκε και στην εξέλιξη των ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην αυριανή απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για το φονικό χτύπημα.

​«Μαρτυρικός ο θάνατος – Έχασε δυόμισι λίτρα αίμα»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του μοναχοπαιδιού της οικογένειας ήταν μαρτυρικός. «Ο θάνατος του νεαρού εικοσάχρονου ήταν μαρτυρικός. Υπήρξε διαρροή δυόμισι λίτρων αίματος από το βασικό και κεντρικό αυτό χτύπημα στην καρδιά», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η χρήση του φονικού όπλου επιβεβαιώνεται και από δεύτερο βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών.

Ο κ. Σπυράτος στάθηκε ιδιαίτερα στην κατοχή του μαχαιριού: «Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου ήταν μοιραία. Αν δεν οπλοφορούσε, αν δεν ήταν εκεί το μαχαίρι, αυτό το περιστατικό δεν θα είχε φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι αυτό που κυρίως όλοι πρέπει να καταδικάσουμε».

​«Δολοφονική μανία» – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος χαρακτήρισε τη στάση του δράστη ως «καθ’ όλα ύποπτη», τονίζοντας το παράδοξο της επίθεσης: «Ο κατηγορούμενος μας είπε ότι δεν είχε καμία διαφορά με τα παιδιά και δεν γνώριζε κανέναν τους. Παρόλα αυτά, εκδήλωσε αυτή τη δολοφονική μανία. Πρέπει να μας εξηγήσει αύριο στην απολογία του τι ήταν αυτό που τον προκάλεσε, αν και θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία λογική εξήγηση».

Η οικογένεια, που χθες αποχαιρέτησε το παιδί της στην κηδεία, παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, ζητώντας απαντήσεις για το «γιατί».

Ο κ. Σπυράτος αποκάλυψε ότι οι αρχές διεισδύουν βαθύτερα στην υπόθεση καθώς με την άρση απορρήτου γίνονται έρευνες στα κινητά τηλέφωνα, με την ΕΛ.ΑΣ να εξετάζει τις μετακινήσεις των υπόπτων μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Με τον τρόπο αυτό, όπως εκτιμάται, θα αποκαλυφθεί αφενός το ποιοι συμμετείχαν και αφετέρου το ακριβές δρομολόγιο που ακολούθησαν.

Οι απολογίες των υπολοίπων εμπλεκομένων έχουν μεταφερθεί για την Τετάρτη, όπου αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις για τη διαλεύκανση του μοιραίου επεισοδίου.