Θεσσαλία: Συναγερμός για την ποιότητα του αέρα – Λάρισα, Βόλος και Τρίκαλα στις πιο επιβαρυμένες πόλεις της Ελλάδας

Θεσσαλία: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την έκθεση της IQAir για το 2025. Σύμφωνα με αυτή, τρεις πόλεις της Θεσσαλίας συγκαταλέγονται στις 20 πόλεις της Ελλάδας με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5, ενός από τους σημαντικότερους δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης.



Συγκεκριμένα, τα Τρίκαλα καταλαμβάνουν την 5η θέση πανελλαδικά, με μέση ετήσια συγκέντρωση 19,3 μg/m³, η Λάρισα βρίσκεται στην 9η θέση με 18,8 μg/m³, ενώ ο Βόλος κατατάσσεται στη 12η θέση με 17,1 μg/m³. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι τιμές υπερβαίνουν σημαντικά την ετήσια κατευθυντήρια τιμή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα PM2.5.



Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική περιβαλλοντική πρόκληση για τη Θεσσαλία. Αν και οι αιτίες μπορεί να διαφέρουν από πόλη σε πόλη, παράγοντες όπως η οδική κυκλοφορία, η οικιακή θέρμανση, οι βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και οι αγροτικές εργασίες και οι μετεωρολογικές συνθήκες, ενδέχεται να επηρεάζουν τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων.

Επιπροσθέτως ένας ακόμη λόγος που εμφανίστηκε προσφάτως είναι και η πυρκαγιά και συγκεκριμένα εκείνη που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.



Παράλληλα, ο πίνακας δείχνει ότι τόσο η Λάρισα όσο και ο Βόλος εμφανίζουν διαφοροποιήσεις στις τιμές τους τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα. Η διατήρηση υψηλών συγκεντρώσεων PM2.5 αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς η μακροχρόνια έκθεση σε αυτά τα σωματίδια συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων.

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