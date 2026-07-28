Θέσεις Εργασίας: 3.312 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις σε ΟΤΑ, σχολεία, ΕΛ.ΑΣ. και Λιμενικό – Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις

Περισσότερες από 3.000 μόνιμες και εποχικλές προσλήψεις σε ΟΤΑ, σχολεία ΕΛ.ΑΣ και Λιμενικό έρχονται το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, στην τελική ευθεία «έρχεται» η προκήρυξη 7Κ/2026 για 3.265 μόνιμες θέσεις ΥΕ στο Δημόσιο, αλλά και μία νέα προκήρυξη για 500 Δόκιμους Λιμενοφύλακες.

Παράλληλα, θα βγουν στον «αέρα» δύο διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για 366 μόνιμους σε δημόσιες υπηρεσίες και ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους άνεργους ηλικίας 25 έως 54 ετών.

136 προσλήψεις στις Σχολές Αστυφυλάκων

Σε 136 προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρούν τρία Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι θέσεις προβλέπουν συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών και πλήρους απασχόλησης. Η μεγαλύτερη προκήρυξη αφορά το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, όπου θα προσληφθούν 68 άτομα. Αλλες 48 θέσεις διατίθενται στο αντίστοιχο Τμήμα της Νάουσας και 20 στο Τμήμα Ρεθύμνου. Και στις τρεις περιοχές ζητούνται οι ίδιες ειδικότητες: νοσηλευτές ΤΕ, μάγειρες ΔΕ, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί ΔΕ, καθώς και τραπεζοκόμοι, πλύντες σκευών μαγειρείων, προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων και εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ.

Ειδικότητες

Συνολικά προκηρύσσονται τρεις θέσεις νοσηλευτών, 31 μαγείρων, τρεις ηλεκτρολόγων, τρεις υδραυλικών, 31 τραπεζοκόμων, 31 πλυντών σκευών, 31 εργαζομένων καθαριότητας και τρεις εργατών γενικών καθηκόντων. Για τις θέσεις νοσηλευτών και τεχνικών απαιτούνται οι προβλεπόμενοι τίτλοι και άδειες, ενώ για αρκετές ειδικότητες ΥΕ αρκεί απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ και να καταθέσουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Τμήμα. Επιτρέπεται μία αίτηση για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης. Η προθεσμία είναι δεκαήμερη και αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης κάθε ανακοίνωσης. Τα έντυπα διατίθενται στους ιστοτόπους astynomia.gr και asep.gr, αλλά και στα ΚΕΠ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει κάθε ανακοίνωση. Η κατάταξη θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει ανεργίας, εμπειρίας, τίτλων σπουδών και κοινωνικών κριτηρίων. Στις προκηρύξεις Κομοτηνής και Ρεθύμνου προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι των αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων.

12 μάγειρες στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Η Πυροσβεστική Ακαδημία προχωρά στην πρόσληψη 12 ατόμων με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών σίτισης στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια έως οκτώ μήνες και δεν μπορούν να υπερβούν την 30ή Ιουνίου 2027. Οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων και κατανέμονται σε επτά θέσεις στην Πτολεμαΐδα (Δήμος Εορδαίας) και πέντε θέσεις στο Τσοτύλι (Δήμος Βοΐου), στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι σχετικών ειδικοτήτων Μαγειρικής από ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και άλλες αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώ προβλέπονται και επικουρικά προσόντα σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα κύρια προσόντα. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση βάσει κοινωνικών και αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο χρόνος ανεργίας, η επαγγελματική εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός ανήλικων τέκνων και η αναπηρία. Προβάδισμα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με το έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

10 στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αριστοτέλη

Στην πρόσληψη δέκα εργαζομένων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των παιδικών σταθμών προχωρά ο Δήμος Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται έξι θέσεις ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και τέσσερις θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή τους, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2026, έως τις 31 Ιουλίου 2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αριστοτέλη, Αγίου Ορους 2, ΤΚ 63075, Ιερισσός Χαλκιδικής. Η προθεσμία είναι δεκαήμερη και αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης.

11 άτομα στον Δήμο Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού ένδεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας. Οι θέσεις είναι: Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ ΄ ή C΄ κατηγορίας και επτά (7) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων. Οι αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: Δήμος Θάσου Τ.Κ. 64004 Υπ’ όψιν κυρίου Μέτσικα Βασιλείου Τηλ.2593350120, 2593350140.

Τελευταία ημέρα ταχυδρομικής αποστολής αίτησης & δικαιολογητικών: 31/07/2026.

Προκήρυξη για 500 Δόκιμους Λιμενοφύλακες

Εντός του 2026 αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη για την κατάταξη 500 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό και εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, χωρίς τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προκήρυξη αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων νέων, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή μέσω μιας διαδικασίας που αξιολογεί τόσο τα βασικά τυπικά προσόντα όσο και πρόσθετες δεξιότητες και ειδικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Οι επιτυχόντες θα καταταγούν στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης, θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος.

Προσόντα

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν Ελληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με γενικό βαθμό τουλάχιστον 10. Δεκτοί θα γίνονται και οι κάτοχοι πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο θεωρείται ότι συμπληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένες σωματομετρικές προϋποθέσεις: το ελάχιστο ανάστημα ορίζεται σε 1,70 μ. για τους άνδρες και σε 1,63 μ. για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά τον χρόνο της κατάταξης. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν και όσοι υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν απολυθεί οριστικά έως την ημερομηνία κατάταξής τους στη Σχολή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων ή επιλαχόντων, ενώ εάν έχει ήδη καταταγεί, η πράξη κατάταξης ανακαλείται. Αναγκαία είναι επίσης η καλή γνώση, επιπέδου τουλάχιστον Β2, μίας από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει ακόμη να είναι υγειονομικά κατάλληλοι, σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1, σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται για τους υποψηφίους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Η προκήρυξη θα προβλέπει αυστηρά ποινικά, πειθαρχικά και διοικητικά κωλύματα. Δεν θα γίνονται δεκτοί όσοι έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα ή για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως ενδεικτικά κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, δωροδοκία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, λαθρεμπορίας ή αλλοδαπών. Αποκλείονται επίσης όσοι διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα συγκεκριμένα αδικήματα, έχουν στερηθεί πολιτικών δικαιωμάτων ή έχουν αποβληθεί από τις Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας ή δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να είναι χρήστες ναρκωτικών, να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να φέρουν εμφανές τατουάζ, κατά την περιβολή της θερινής ή χειμερινής στολής, το οποίο περιλαμβάνει περιεχόμενο αντίθετο με την ουδετερότητα και τα καθήκοντα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Τα προσόντα και η απουσία κωλυμάτων θα πρέπει να συντρέχουν έως τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων και να διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι την κατάταξη. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του διαγωνισμού.

Μοριοδότηση

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν την αίτηση, θα την εκτυπώνουν και θα την υπογράφουν πριν την ανεβάσουν εκ νέου στην πλατφόρμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το απολυτήριο Λυκείου, το πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, το ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ και, όπου απαιτείται, τα στρατολογικά έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών. Στη μοριοδότηση θα προσμετρώνται πρόσθετα προσόντα, όπως η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, πτυχίο ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ και επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας C, CE ή D. Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για πολύτεκνους και τρίτεκνους, καθώς και για τέκνα ή συζύγους στελεχών του Λιμενικού που έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν βαριά αναπηρία κατά την εκτέλεση υπηρεσίας. Ευεργετικές διατάξεις προβλέπονται ακόμη για πολίτες που έχουν συμμετάσχει αποδεδειγμένα σε επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Αιτήσεις έως τις 7 Σεπτεμβρίου για 416 φύλακες

Την πρόσληψη 416 ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Οι προσλήψεις αφορούν τους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. Από το σύνολο των θέσεων, οι 303 αφορούν τον κλάδο ΔΕ Φύλαξης και οι 113 τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης. Οι επιτυχόντες θα στελεχώσουν 27 σωφρονιστικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ο Κορυδαλλός, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, η Νιγρίτα, η Πάτρα, η Λάρισα, ο Δομοκός, η Κομοτηνή, η Αλικαρνασσός, το Ναύπλιο, ο Αυλώνας και ο Ελαιώνας Θηβών. Οι περισσότερες θέσεις ΔΕ Φύλαξης προκηρύσσονται στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού (96 θέσεις), στο Κατάστημα Χανίων (18 θέσεις), στη Θεσσαλονίκη και τη Νιγρίτα (17 θέσεις έκαστο), καθώς και στην Πάτρα και τον Δομοκό. Αντίστοιχα, για την Εξωτερική Φρούρηση οι περισσότερες θέσεις αφορούν το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού ΙΙ (39 θέσεις), τη Νιγρίτα (20 θέσεις) και τα Χανιά (14 θέσεις).

Ποια είναι τα βασικά προσόντα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ελληνες πολίτες ηλικίας έως 28 ετών (γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι πτυχίου της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών εντάσσονται στον κύριο πίνακα κατάταξης. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων εντάσσονται στον α’ επικουρικό πίνακα, ενώ στον β’ επικουρικό πίνακα μπορούν να ενταχθούν υποψήφιοι που διαθέτουν οποιοδήποτε απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα πρέπει: να διαθέτουν άριστη σωματική και ψυχική υγεία, να έχουν ελάχιστο ανάστημα 1,70 μ. οι άνδρες και 1,63 μ. οι γυναίκες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες), να μην έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, να μην φέρουν εμφανή τατουάζ που αντίκεινται στις προβλεπόμενες διατάξεις, να περάσουν επιτυχώς από ψυχομετρικές, υγειονομικές και αθλητικές δοκιμασίες.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Σημαντικό πρόσθετο κριτήριο αποτελεί ο τόπος κατοικίας του υποψηφίου. Μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι που κατά την τελευταία διετία ή μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους κατοικούσαν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το σωφρονιστικό κατάστημα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθμό προτιμήσεων τόσο ως προς τον κλάδο όσο και ως προς τα σωφρονιστικά καταστήματα. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, ισχύει μόνο η τελευταία χρονικά υποβληθείσα.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται αποκλειστικά στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας των υποψηφίων. Τα δικαιολογητικά ελέγχονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας, οι οποίες συμμετέχουν στη διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, καθώς και να ενημερώνονται μέσω των ιστοσελίδων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Εως σήμερα οι αιτήσεις για 51 μόνιμες θέσεις

Στην πλήρωση 51 μόνιμων θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προχωρά το ΑΣΕΠ μέσω της προκήρυξης 5Κ/2026. Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, η προκήρυξη περιλαμβάνει 16 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, 11 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 24 θέσεις κατηγορίας ΔΕ. Οι ειδικότητες που ζητούνται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, όπως γεωπόνοι, διοικητικοί – οικονομικοί υπάλληλοι, μηχανικοί, πληροφορικοί, γραφίστες, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, τεχνικοί, γεωργοτεχνίτες, υδρονομείς, χειριστές μηχανημάτων έργου και προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Οι επιτυχόντες θα στελεχώσουν, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Τυπογραφείο, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Ιερές Μητροπόλεις της χώρας, καθώς και Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, καλύπτοντας ανάγκες διοικητικής, τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης. Πολλές από τις θέσεις αφορούν μόνιμη απασχόληση σε υπηρεσίες με εξειδικευμένα καθήκοντα και απαιτούν συγκεκριμένα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως τίτλους σπουδών, επαγγελματικές άδειες και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάλογα με την ειδικότητα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται στην προκήρυξη. Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία μόνιμης απασχόλησης στον δημόσιο τομέα για υποψηφίους διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων και επαγγελματικών ειδικοτήτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως σήμερα 28 Ιουλίου.

315 μόνιμες προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ σε φορείς του Δημοσίου

Ξεκίνησε η διαδικασία για την πλήρωση 315 μόνιμων θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της προκήρυξης 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 5 Αυγούστου 2026. Οι προσλήψεις αφορούν μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και θα πραγματοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας. Οι θέσεις κατανέμονται σε 114 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 201 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), καλύπτοντας ανάγκες υπηρεσιών και οργανισμών σε ολόκληρη τη χώρα. Στην κατηγορία ΠΕ περιλαμβάνονται ειδικότητες ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, βιοχημικών και νοσηλευτών, ενώ στην κατηγορία ΤΕ προβλέπονται θέσεις Mαιευτικής και Nοσηλευτικής. Οι επιτυχόντες θα στελεχώσουν μεταξύ άλλων το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, την Επιθεώρηση Εργασίας, το υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Κρήτης, δήμους, πανεπιστήμια, νοσηλευτικά ιδρύματα και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας.

Θέσεων στον τομέα της Υγείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μεγάλος αριθμός θέσεων στον τομέα της Υγείας, καθώς η προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη νοσηλευτών, μαιών και εξειδικευμένων ιατρών, μεταξύ των οποίων Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ακτινολογίας, Νευρολογίας, Γυναικολογίας, Ορθοπαιδικής και Ιατρικής της Εργασίας. Οι νέες προσλήψεις αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα που προβλέπονται για κάθε κλάδο και ειδικότητα, όπως τίτλους σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος και, όπου απαιτείται, επαγγελματική εμπειρία ή ειδικά πιστοποιητικά. Για ορισμένες θέσεις προβλέπεται επίσης εντοπιότητα, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους πίνακες κατανομής των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν από την υποβολή της αίτησής τους. Η προκήρυξη 6Κ/2026 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες προσλήψεων της χρονιάς για τους αποφοίτους ΠΕ και ΤΕ, προσφέροντας σταθερές θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών σε όλη τη χώρα.

61 συμβασιούχοι στον Δήμο Αθηναίων

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) προχωρά στη σύναψη 61 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως 12 μηνών, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του. Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, ζητούνται ιατροί Γενικής Ιατρικής και Ψυχιατρικής, οδοντίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, υπάλληλοι επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, νοσηλευτές, βοηθοί φαρμακείου, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί, εργάτες γενικών καθηκόντων, επιμελητές κοινωνικής πρόνοιας, αποθηκάριοι, προσωπικό υποδοχής, τραπεζοκόμοι, πλύντες – σιδερωτές και προσωπικό καθαριότητας. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την απασχόληση στις δομές του ΚΥΑΔΑ στην Αθήνα. Ξεχωρίζουν οι 13 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και οι 10 θέσεις Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ενώ προβλέπονται και θέσεις για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στον τομέα της Υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (με θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), Πειραιώς 35, Τ.Κ. 10553, Αθήνα (Για την Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2026).

Παράταση για 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), μετά την ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Υγείας. Η διαδικασία αφορά την πρώτη ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών καταλόγων για το 2026 και δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στις λίστες από τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και λοιπές δημόσιες δομές υγείας σε όλη τη χώρα. Συνολικά θα προσληφθούν 3.000 άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά ή επικουρικά προσόντα για την κατηγορία, τον κλάδο και την ειδικότητα που επιθυμούν να δηλώσουν. Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, μαίες, πληροφορικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, οδηγοί, πληρώματα ασθενοφόρων, βοηθοί νοσηλευτών, τεχνικοί ιατρικών οργάνων, προσωπικό καθαριότητας, τραυματιοφορείς και μεταφορείς ασθενών. Με τη χορήγηση της παράτασης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

1.718 προσλήψεις σε 23 δήμους για την καθαριότητα των σχολείων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την πρόσληψη 1.718 καθαριστών και καθαριστριών σχολικών μονάδων σε 23 δήμους της χώρας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών εγκαταστάσεων για τη νέα σχολική χρονιά. Οι θέσεις απευθύνονται σε αποφοίτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και αφορούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η επιλογή των υποψηφίων δεν πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, αλλά μέσω συστήματος μοριοδότησης, στο οποίο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εργασιακή εμπειρία, ενώ σημαντική βαρύτητα δίνεται και σε κοινωνικά κριτήρια, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη ανήλικων τέκνων, η αναπηρία προστατευόμενων μελών και η ηλικία.

Προϋπηρεσία

Το σημαντικότερο κριτήριο είναι η προϋπηρεσία στην καθαριότητα σχολικών μονάδων. Για κάθε μήνα εμπειρίας αποδίδονται 17 μόρια, ενώ για την απασχόληση έως το τέλος του σχολικού έτους 2019-2020 χορηγείται επιπλέον ένα μόριο για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τα 17 μόρια. Ως αναγνωριζόμενη εμπειρία υπολογίζεται η απασχόληση στον οικείο δήμο, στα Δημόσια ΙΕΚ και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που υπάγονται στον ίδιο δήμο, εφόσον αποκτήθηκε με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα κοινωνικά κριτήρια. Οι πολύτεκνοι ή τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνουν 20 μόρια για την ιδιότητα αυτή και επιπλέον 10 μόρια για κάθε παιδί πέρα από το τρίτο, ενώ οι τρίτεκνοι ή τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας μοριοδοτούνται με 15 μόρια. Σε κάθε περίπτωση, όταν κάποιος διαθέτει περισσότερες από μία σχετικές ιδιότητες, υπολογίζεται μόνο εκείνη που είναι ευνοϊκότερη. Επιπλέον μόρια προβλέπονται για τους γονείς με ανήλικα παιδιά. Συγκεκριμένα, αποδίδονται 5 μόρια για ένα ανήλικο τέκνο, 10 μόρια για δύο παιδιά και από το τρίτο παιδί και μετά χορηγούνται 10 μόρια για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο. Αντίστοιχα, οι γονείς ή τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών λαμβάνουν 10 μόρια για κάθε παιδί, με εφαρμογή και εδώ της ευνοϊκότερης διάταξης όταν συντρέχουν περισσότερες ιδιότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Δήμος/Φορέας Λήξη αιτήσεων Αριθμός θέσεων

Δήμος Αλεξανδρούπολης 29-Ιουλ 119

Δήμος Νέας Ιωνίας 29-Ιουλ 62

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας 29-Ιουλ 19

Δήμος Τυρνάβου 30-Ιουλ 31

Δήμος Χαλκιδέων 30 Ιουλίου 120

Δήμος Αλεξάνδρειας 30 Ιουλίου 75

Δήμος Νοτίου Πηλίου 30 Ιουλίου 13

Δήμος Πειραιά 31-Ιουλ 120

Δήμος Παύλου Μελά 1-Αυγ 117

Δήμος Βόλου 2-Αυγ 158

Δήμος Φλώρινας 3-Αυγ 57

Δήμος Ωραιοκάστρου 3-Αυγ 59

Δήμος Δέλτα 4-Αυγ 74

Δήμος Θηβαίων 5-Αυγ 54

Δήμος Μετσόβου 6-Αυγ 8

Δήμος Πατρέων 5-Αυγ 203

Δήμος Ιεράπετρας 6-Αυγ 25

Δήμος Κοζάνης 7-Αυγ 117

Δήμος Σιντικής 8-Αυγ 24

Δήμος Ανατολικής Σάμου 9-Αυγ 22

Δήμος Καλαμάτας Αναμένεται 132

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Αναμένεται 109

46 προσλήψεις στον Δήμο Πάρου

Στην πρόσληψη 46 εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, προχωρά ο Δήμος Πάρου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κυρίως στην υπηρεσία καθαριότητας. Οι θέσεις αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από ΥΕ έως ΠΕ, και θα καλύψουν ανάγκες στην Παροικιά. Ο μεγαλύτερος αριθμός θέσεων αφορά εργαζομένους καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Συγκεκριμένα, ζητούνται 20 συνοδοί απορριμματοφόρων και 15 εργαζόμενοι καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Παράλληλα, θα προσληφθούν πέντε οδηγοί ΔΕ, δύο χειριστές μηχανημάτων έργου, ένας υπάλληλος ΔΕ διοικητικού-λογιστικού, ένας υπάλληλος ΤΕ διοικητικού-λογιστικού, ένας τεχνικός πληροφορικής ΤΕ και ένας μηχανικός περιβάλλοντος ΠΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τα έντυπα ΑΣΕΠ ΣΟΧ, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πάρου, στην Παροικιά. Η προθεσμία υποβολής είναι δεκαήμερη και ξεκινά την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης.

20 θέσεις στον Δήμο Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς προχωρά στην πρόσληψη 20 εργαζομένων με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας. Οι θέσεις αφορούν έξι οδηγούς απορριμματοφόρων ΔΕ, έναν χειριστή μηχανημάτων έργου για σάρωθρο και 13 συνοδούς απορριμματοφόρων ΥΕ. Για τις θέσεις οδηγών απαιτείται επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας σε ισχύ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να διαθέτουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών ή τα αποδεκτά επικουρικά προσόντα της ειδικότητας. Για τη θέση χειριστή σαρώθρου απαιτείται η αντίστοιχη άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου, καθώς και τα λοιπά τυπικά προσόντα που ορίζονται στην ανακοίνωση. Οι θέσεις συνοδών απορριμματοφόρων απευθύνονται σε υποψηφίους κατηγορίας ΥΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με το έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δημαρχείο Κιλκίς, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αμπέλων 4, ΤΚ 61100, Κιλκίς. Η προθεσμία είναι δεκαήμερη και αρχίζει την επόμενη ημέρα από την τελευταία δημοσίευση ή ανάρτηση της ανακοίνωσης.

Εργασία για 1.000 πτυχιούχους άνεργους ηλικίας 25 έως 54 ετών

Ξεκίνησε χτες η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ». Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ηλικίας από 25 έως και 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, και διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ). Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει την Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας μία μόνο κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Τα κριτήρια κατάταξης

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα: το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, με ανώτατο όριο τα 5 τέκνα, η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ, η επαγγελματική εμπειρία διάρκειας άνω των 12 μηνών, η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, με ανώτατο όριο 1 πρόγραμμα, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, και η ατομική δομημένη συνέντευξη. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Η Δημόσια Πρόσκληση, τα παραρτήματα, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμες την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026, στον διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr Το ΦΕΚ του προγράμματος, καθώς και το σχετικό Παράρτημα με τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και τον αριθμό των διατιθεμένων θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους από σήμερα, Παρασκευή, στον διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

Προσλήψεις ταξιθετών και ελεγκτών στο Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο προχωρά σε προσλήψεις προσωπικού για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027, αναζητώντας ταξιθέτες και ελεγκτές υποδοχής και εισόδου. Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης, διάρκειας έως οκτώ μήνες. Οι εργαζόμενοι θα στελεχώσουν τους χώρους όπου πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια, αναλαμβάνοντας την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού, την καθοδήγηση των θεατών στις θέσεις τους, την υποστήριξη κατά την αποχώρηση και την προετοιμασία των χώρων πριν από τις εκδηλώσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο, άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καλή γνώση αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες Διαδικτύου. Η προϋπηρεσία σε συναφή θέση θα συνεκτιμηθεί. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Θεάτρου. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τον τίτλο σπουδών, τη γνώση αγγλικής γλώσσας, τη συναφή επαγγελματική εμπειρία και τη συνέντευξη, στην οποία θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, η επικοινωνιακή ικανότητα και η εξυπηρέτηση κοινού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας applications.nt.gr έως τις 22 Αυγούστου 2026, στις 12:00.

Δύο θέσεις για βιολόγους με αμοιβή 2.000 ευρώ τον μήνα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων προχωρά στην επιλογή δύο εξωτερικών συνεργατών ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων, για την υποστήριξη του Τμήματος Ιστών προς Μεταμόσχευση, Ιστοσυμβατότητας και Τραπεζών Ιστών προς Μεταμόσχευση. Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν στην έδρα του ΕΟΜ στην Αθήνα, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 24 μηνών και καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η συνολική μηνιαία αμοιβή για κάθε συνεργάτη ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, ανάλογα με τα παραδοτέα της σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν είναι πτυχίο Βιολογίας ή συναφούς ειδικότητας ΑΕΙ, όπως Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Βιοχημείας ή Γενετικής, καθώς και τουλάχιστον ένα έτος εργασιακής εμπειρίας. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση της επαγγελματικής και ειδικής εμπειρίας, των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων και της γνώσης αγγλικής γλώσσας, ενώ προβλέπεται και συνέντευξη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στη Γραμματεία του ΕΟΜ, Αν. Τσόχα 5, Αθήνα, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

3.265 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Eνας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς μόνιμων προσλήψεων της χρονιάς βρίσκεται προ των πυλών. Η προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά 3.265 μόνιμες θέσεις προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε φορείς του Δημοσίου, με το σχέδιο να αναμένεται να αποσταλεί έως τα τέλη Ιουλίου στους αρμόδιους φορείς για τις τελικές εγκρίσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακολουθήσoυν η δημοσίευση της προκήρυξης και η έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, με χιλιάδες ενδιαφερόμενους να αναμένουν την προκήρυξη που θα ανοίξει τον δρόμο για μόνιμη απασχόληση στο Δημόσιο. Οι προσλήψεις θα καλύψουν σημαντικές λειτουργικές ανάγκες σε νοσοκομεία, δήμους, υπουργεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς, με τις θέσεις να αφορούν ειδικότητες που αποτελούν βασικό πυλώνα της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, κλητήρες, προσωπικό γενικών καθηκόντων, εργάτες καθαριότητας, εργάτες πρασίνου, προσωπικό δασοπροστασίας, τραπεζοκόμοι, φύλακες και καταμετρητές. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οικογενειακή κατάσταση, καθώς προβλέπονται 200 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο, έως έξι παιδιά, 300 μόρια για κάθε τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 200 μόρια για κάθε τέκνο τρίτεκνης οικογένειας και 100 μόρια για κάθε τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.

Μοριοδότηση

Σημαντικό πλεονέκτημα αποκτούν και οι άνεργοι υποψήφιοι. Η συνεχόμενη ανεργία μοριοδοτείται με 50 μονάδες για κάθε εξάμηνο και έως δέκα εξάμηνα, ενώ η μη συνεχόμενη ανεργία αποδίδει 20 μονάδες για κάθε εξάμηνο, με ανώτατο όριο τα πέντε εξάμηνα κατά την τελευταία πενταετία. Καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη θα διαδραματίσει και η επαγγελματική εμπειρία, καθώς αποδίδονται επτά μόρια για κάθε μήνα απασχόλησης, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες. Παράλληλα, οι υποψήφιοι ηλικίας έως 30 ετών θα λάβουν επιπλέον 75 μόρια, ενώ πρόσθετη ενίσχυση της βαθμολογίας μπορεί να προκύψει μέσω του κριτηρίου της εντοπιότητας, όπου αυτό προβλέπεται για συγκεκριμένες θέσεις. Η 7Κ/2026 αναμένεται να προσελκύσει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει μεγάλο αριθμό μόνιμων θέσεων με ειδικότητες που απαιτούν απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σταθερής απασχόλησης στο Δημόσιο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης με τους φορείς, η προκήρυξη θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και στη συνέχεια θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την υποβολή των αιτήσεων.

12 στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας προβλέπει η προκήρυξη ΣΟΧ 6/2026, η οποία αφορά την πρόσληψη 12 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Οι προσλήψεις θα καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες του δήμου. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν τέσσερις οδηγοί κατηγορίας ΔΕ και οκτώ εργαζόμενοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για θέσεις προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Για τις θέσεις των οδηγών απαιτούνται, μεταξύ άλλων, επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή C κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ενώ για τις θέσεις καθαριότητας δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης ΣΟΧ του ΑΣΕΠ και συνοδεύοντάς το με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του δήμου και του ΑΣΕΠ.

4 άτομα στη ΔΕΥΑ Σελίνου

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης προσφέρει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Σελίνου, η οποία προχωρά στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι θέσεις αφορούν την έδρα της επιχείρησης στην Παλαιόχωρα Χανίων. Συγκεκριμένα, η προκήρυξη προβλέπει την κάλυψη δύο θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ειδικότητας Υδραυλικών και δύο θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Εργατών Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε χειρωνακτικές εργασίες. Για τις θέσεις των υδραυλικών απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος υδραυλικού Α΄ τάξης ή άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού, καθώς και ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, ενώ για τις θέσεις των εργατών δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης του ΑΣΕΠ, το οποίο λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανεργία, την επαγγελματική εμπειρία, την οικογενειακή κατάσταση, τα ανήλικα τέκνα και λοιπά κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον, για τις συγκεκριμένες θέσεις προβλέπεται προβάδισμα για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς εντοπιότητας.