Θεοδωρικάκος: «Μέτρο για να προστατευτεί ο καταναλωτής το πλαφόν-Αν χρειαστεί θα εξετάσουμε επιπλέον μέτρα» – Ποια προϊόντα είναι στη λίστα

Στην επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε βασικά προϊόντα που ανακοινώθηκε χθες (12/3) από το αρμόδιο κυβερνητικό επιτελείο, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας εν μέσω της διεθνούς κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Ανάπτυξης.

Όπως δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, το μέτρο αφορά καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό κέρδους τους πάνω από τον μέσο όρο που είχαν το 2025.

Ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «την πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση» που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η αβεβαιότητα της διεθνούς κατάστασης δημιουργεί κινδύνους για νέες πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα.

«Πλαφόν στο ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων»

Ο υπουργός εξήγησε ότι το μέτρο δεν «παγώνει» τις τιμές, αλλά θέτει ανώτατο όριο στο ποσοστό κέρδους που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις σε κάθε προϊόν.

«Συγκρίνεις το μικτό περιθώριο κέρδους ανά προϊόν: πόσο το αγόρασε η επιχείρηση και πόσο το πουλάει. Το ποσοστό κέρδους που είχε το 2025 δεν θα μπορεί τώρα να το υπερβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, πρόκειται για «εξαιρετικά αυστηρό μέτρο», το οποίο όμως θεωρείται αναγκαίο ώστε το βάρος της κρίσης να μην μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές.

Έλεγχοι και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Η εφαρμογή του μέτρου θα ελέγχεται από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει βαριά πρόστιμα.

«Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει», σημείωσε ο υπουργός.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι το προηγούμενο διάστημα, μέσω των ελέγχων στην αγορά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονταν με την αισχροκέρδεια.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Ο υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κρίση και αναλόγως θα εξετάσουμε αν χρειαστούν πρόσθετα μέτρα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

Στήριξη της βιομηχανίας

Τέλος, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις και για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, κυρίως σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος.

Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις βρίσκονται σε επίπεδο πρωθυπουργού και ενδέχεται να συζητηθούν σε εκδήλωση τη Δευτέρα, όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, με ενίσχυση της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

Αντιδράσεις από πρατηριούχους

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από πρατηριούχους για το πλαφόν στα καύσιμα, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι το μέτρο είναι «δίκαιο και ζυγισμένο» και οι αντιδράσεις υπάρχουν γιατί βάζουν φραγμό στη δυνατότητά τους να κερδίσουν.

Όπως εξήγησε, το περιθώριο κέρδους που ορίστηκε αντιστοιχεί περίπου στο μέσο κέρδος που είχαν τα πρατήρια το τελευταίο τρίμηνο, άρα δεν ζητείται από τους επαγγελματίες κάτι πέρα από το να μην προχωρήσουν σε αισχροκέρδεια.

Τα μέτρα ανακοίνωσε χθες (12/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος . Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την άμεση αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, καθώς και μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων.

Ειδικότερα:

Με το πρώτο άρθρο θεσπίζονται προσωρινά ανώτατα όρια περιθωρίου κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών, στις οποίες επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετου κόστους διανομής, λόγω των αυξημένων μεταφορικών δαπανών..

Με το δεύτερο άρθρο προβλέπεται η προσωρινή θέσπιση ανώτατου ορίου στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την πώληση προϊόντων τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών. Η ρύθμιση επιδιώκει, την αποτροπή εκμετάλλευσης των υφιστάμενων ιδιαίτερων συνθηκών μέσω της επιβολής υπερβολικών αυξήσεων στις τιμές, θωρακίζοντας τους καταναλωτές από φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Με το τρίτο άρθρο προβλέπεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, είναι αρμόδια για τη λήψη των καταγγελιών και τη διαπίστωση ενδεχόμενων παραβάσεων. Επιπλέον, προβλέπονται το ύψος των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στους παραβάτες, τα οποία κυμαίνονται από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. Σε φαινόμενα υποτροπής το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται, και σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν συνεργαστεί με την αρμόδια αρχή ελέγχου, προβαίνοντας σε παραποίηση, απόκρυψη ή άρνηση χορήγησης των ζητούμενων στοιχείων, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

Ακολουθεί Ολόκληρο το κείμενο της ΠΝΠ με τα μέτρα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 2, την παρ. 1 του άρθρου 5, το άρθρο 25, την παρ. 2 του άρθρου 43, την παρ. 1 του άρθρου 44, την παρ. 4 του άρθρου 101 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου έξαρσης φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών, σε συνέχεια της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά υγρών καυσίμων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή Ιουνίου 2026:

α) Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν, επί της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης (diesel), ποσό μεγαλύτερο των πέντε (5) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

β) Τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν, επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, ποσό μεγαλύτερο των δώδεκα (12) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, κατά την πώληση προς τους καταναλωτές.

γ) Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δύνανται να επιβάλλουν επί του ανώτατου ποσού των πέντε (5) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο και ειδικό κόστος διανομής, που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου.

Άρθρο δεύτερο

Ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας ως προς προϊόντα απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή Ιουνίου 2026 απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, που είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον το μεικτό περιθώριο κέρδους, υπολογιζόμενο ανά κωδικό προϊόντος, υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου μεικτού περιθωρίου κέρδους του έτους 2025.

Άρθρο τρίτο

Έλεγχος και κυρώσεις

1. Αρμόδια Αρχή για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου της παρούσας ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

2. Η Αρχή της παρ. 1 δύναται να:

α) έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οποιαδήποτε πηγή διευκολύνουν τον έλεγχο οποιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργεί έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να συλλέγονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητά την παροχή πληροφοριών από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

3. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου της παρούσας επιβάλλεται, με απόφαση της Αρχής της παρ. 1, διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ και η επωνυμία του παραβάτη και το επιβληθέν πρόστιμο ανακοινώνονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).

4. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου της παρ. 3 συνεκτιμώνται:

α) το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων, όπως καθορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) η βαρύτητα και η χρονική διάρκεια της παράβασης και

γ) το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο παραβάτης.

5. Σε περίπτωση υποτροπής το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.

6. Με απόφαση της Αρχής της παρ. 1 επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από την Αρχή ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των παρ. 1 και 2 του παρόντος.

Άρθρο τέταρτο

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, καθορίζεται το ύψος ή ο τρόπος υπολογισμού του ειδικού κόστους διανομής της περ. γ) του άρθρου πρώτου και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τον ανωτέρω υπολογισμό.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, καθορίζονται:

α) οι κατηγορίες των αγαθών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου,

β) ο τρόπος κλιμάκωσης των διοικητικών προστίμων της παρ. 3 του άρθρου τρίτου, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, και

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να παύει η εφαρμογή της παρούσας προ της 30ής Ιουνίου 2026.

Αυτά είναι τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – Αναλυτικά η λίστα

Η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα στην αγορά καυσίμων και βασικών αγαθών για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα μέτρα κατά της ακρίβεια και της αισχροκέρδειας ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τους Κ. Χατζηδάκη, Στ. Παπασταύρου, Τ. Θεοδωρικάκο.

Αυτή είναι η λίστα, που ενεργοποιείται άμεσα, με σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

Ρύζι Ψωμί για τοστ Ψωμί φρατζόλα Φρυγανιές Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Όσπρια (φακές) Όσπρια (φασόλια) Όσπρια (ρεβύθια) Πάριζα Γαλοπούλα (αλλαντικά) Κατεψυγμένα ψάρια Φρέσκα ψάρια Νωπό χοιρινό Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου Νωπό μοσχάρι Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές) Γάλα φρέσκο πλήρες Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά Γάλα εβαπορέ Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά Τυρί φέτα Λευκό τυρί Τυρί γκούντα Τυρί με χαμηλά λιπαρά Χυμός τομάτας διατηρημένος Αυγά Μαργαρίνες Βούτυρο αγελάδος Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Κατεψυγμένα λαχανικά Λευκή ζάχαρη Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια) Δημητριακά Κρέμα βρεφικής ηλικίας Γάλα βρεφικής ηλικίας Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός) Σοκολάτες και σοκολατοειδή Μπισκότα Χυμός πορτοκάλι Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες) Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι Χαρτί κουζίνας Χαρτί υγείας Οδοντόκρεμες Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών Σαμπουάν Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή Αφρόλουτρα Πάνες ακράτειας Πάνες για μωρά Μωρομάντηλα Σαμπουάν για μωρά Τροφές για σκύλους Τροφές για γάτες

Νωρίτερα, ανακοινώθηκαν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

«Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα αλλά και ειδικά σε σχέση με την ενέργεια» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. «Θα δράσουμε όταν υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την κρίση και σε σχέση με την οικονομία. Αν είχαμε την κρίση το 2019, δεν θα είχαμε τα αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα, όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλεται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας». Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα πατάξει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

«Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε την αισχροκέρδεια. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», είπε.

Το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο θα διατηρήσουν το περιθώριο κέρδους, για ένα διάστημα. «Σήμερα, προωθείται από την κυβέρνηση μία ΠΝΠ έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ για να τύχουν τα μέτρα άμεσης εφαρμογής».

Παπασταύρου: Έως τις 30 Ιουνίου 2026 το μέτρο του πλαφόν

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις ΑΠΕ, που δημιουργούν άμυνα στην αύξηση της τιμής. «Επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία για την κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron και την Heleniq Energy».

Θεοδωρικάκος: Ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους για να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Από την πλευρά του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κλίμα αναστάτωσης διεθνώς, προκαλώντας ανησυχία και για την εφοδιαστική αλυσίδα. «Ο πληθωρισμός είναι κίνδυνος που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημα. Σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι για την προστασία της κοινωνίας και ειδικότερα μεσαίας τάξης και αδύναμων κοινωνικών ομάδων», είπε. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ’ αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ. Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Τρόφιμα, εμπόριο, σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης προϊόντων. Να σημειωθεί, πως ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα ανακοίνωσε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου. «Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα», τόνισε.

Πώς υποδέχτηκαν οι φορείς της αγοράς το πλαφόν της κυβέρνησης σε καύσιμα – τρόφιμα

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σημείωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή τρίμηνου πλαφόν αποτελεί το “πλέον κατάλληλο μέτρο”, ενώ ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σημείωσε ότι το μέτρο κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος από την πλευρά του υπογράμμισε ότι “οι παρεμβάσεις στην αγορά χρειάζονται σαφή όρια και προσεκτική εφαρμογή”.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της με την επαναφορά του μέτρου του πλαφόν, τονίζοντας ότι “επιβαρύνει περαιτέρω έναν κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια λειτουργεί υπό καθεστώς ακραίας πίεσης”, ενώ η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) σημειώνει ότι το 2025 ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους. “Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες – καταναλωτές”, αναφέρει. Την αντίθεσή της στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων καυσίμων εξέφρασε, με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Αναλυτικά, οι ανακοινώσεις των φορέων:

Κ. Κόλλιας: Το πλαφόν είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο σήμερα

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: Η απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή τρίμηνου πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων αποτελεί στη σημερινή συγκυρία το πλέον κατάλληλο μέτρο. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και αυξημένης αβεβαιότητας, η παρέμβαση αυτή συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών στην αγορά. Το μέτρο λειτουργεί ως μηχανισμός συγκράτησης των τιμών, διασφαλίζοντας ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις – τα οποία ήδη επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος που προκαλεί η πολεμική κρίση – δεν θα βρεθούν αντιμέτωπα με περαιτέρω, αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις.

Γ. Μπρατάκος: “Οι παρεμβάσεις στην αγορά χρειάζονται σαφή όρια και προσεκτική εφαρμογή”

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα για την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων και βασικών αγαθών και ενόψει της επικείμενης έκδοσης της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δήλωσε: “Σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων πιέσεων στις τιμές, η αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας αποτελεί εύλογη προτεραιότητα για την Πολιτεία. Ταυτόχρονα, κάθε παρέμβαση στην αγορά πρέπει να έχει σαφή όρια και να εφαρμόζεται με τρόπο που να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ενόψει της έκδοσης της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι σημαντικό να υπάρξει πλήρης σαφήνεια ως προς τον τρόπο υπολογισμού του μικτού περιθωρίου κέρδους σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και ως προς το εύρος εφαρμογής των μέτρων. Η σαφήνεια αυτή είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν ασάφειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρακτικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς.

Η εμπειρία δείχνει ότι οι οριζόντιες παρεμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν μόνο ως προσωρινό εργαλείο. Η πιο ουσιαστική απάντηση στις πιέσεις τιμών βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, στη βελτίωση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουμε. Η ενίσχυση της παραγωγής, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας αποτελεί τον πιο ασφαλή δρόμο ώστε η οικονομία να παράγει περισσότερη αξία και να διασφαλίζει σταθερότερες τιμές για τους καταναλωτές”.

Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Στη σωστή κατεύθυνση η επιβολή πλαφόν από την κυβέρνηση

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται η επιβολή πλαφόν, ως μέτρο περιορισμού των ανατιμήσεων και προστασίας της αγοράς από νέες πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηθεοδοσίου προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία η παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι η εξέλιξη και κυρίως η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών στα καύσιμα και κατ’ επέκταση στο σύνολο της οικονομίας. “Η αύξηση στο κόστος της ενέργειας επηρεάζει άμεσα την παραγωγή και τις μεταφορές και τελικά μεταφέρεται στις τιμές των προϊόντων”, σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ήδη σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων καταγράφονται ανατιμήσεις που δεν δικαιολογούνται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στα άλευρα παρατηρούνται αυξήσεις της τάξης του 10%.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επηρεάζει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την πορεία των τιμών και του εμπορίου. Παράλληλα, στάθηκε στις αναταράξεις που καταγράφονται στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς ο αυξημένος κίνδυνος και τα υψηλότερα ασφάλιστρα για τα πλοία που διέρχονται από κρίσιμες περιοχές ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς αλλά και καθυστερήσεις στην τροφοδοσία της αγοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια της σύγκρουσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τουριστική δραστηριότητα.

Ένωση Σούπερ Μάρκετ: στο 1,29% το 2025 ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ

Με αφορμή τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση πιθανών ανατιμήσεων λόγω των διεθνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) και τα 19 Μέλη της επιβεβαιώνουν πως βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, τόσο διαχρονικά όσο και σε έκτακτες περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, συγκρατώντας τις τιμές προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών.

“Η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την Πολιτεία, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας”, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Ένωση.

Επισημαίνεται ταυτόχρονα ότι “με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% το 2025, παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες – καταναλωτές.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε έναν ανοιχτό και τεκμηριωμένο διάλογο με την Πολιτεία, με στόχο την υιοθέτηση παρεμβάσεων που ενισχύουν ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των Καταναλωτών και διαφυλάσσουν στην πράξη την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας”, καταλήγει η ανακοίνωση

Ελληνική Ένωση Καφέ: Η επαναφορά του πλαφόν στο κέρδος εξαντλεί τις αντοχές των επιχειρήσεων του κλάδου

Η Ελληνική Ένωση Καφέ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της με την επαναφορά του μέτρου του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Ένα μέτρο που επιβαρύνει περαιτέρω έναν κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια λειτουργεί υπό καθεστώς ακραίας πίεσης, απορροφώντας διαδοχικές ανατιμήσεις και στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών.

Όπως αναφέρει σχετικά ο Τάσος Γιάγκογλου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ: “από το 2021 και ύστερα οι επιχειρήσεις του καφέ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με συνεχείς αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας και στις πρώτες ύλες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν αυτές τις επιβαρύνσεις στην αγορά. Στην πράξη, ο κλάδος απορροφά για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ανατιμήσεις, λειτουργώντας με ολοένα και πιο συμπιεσμένα περιθώρια. Ιδιαίτερα κατά το 2025, όταν οι διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές του καφέ κινήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 70 ετών, οι επιχειρήσεις του κλάδου έβαλαν πλάτη εκ νέου. Παρά τις πρωτοφανείς πιέσεις, αποδέχθηκαν να συμβάλουν στην προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, λειτουργώντας με εξαιρετικά περιορισμένα μεικτά περιθώρια κέρδους. Το έπραξαν με αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στην αγορά όσο και απέναντι στον καταναλωτή”.

Ο κ. Γιάγκογλου επισημαίνει ότι η επαναφορά του ίδιου μέτρου σε μια περίοδο όπου οι χρηματιστηριακές τιμές παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, προκαλεί συνθήκες ασφυξίας για τις επιχειρήσεις καφέ. “Ως εκ τούτου ο κλάδος καφέ αδυνατεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να επωμιστεί το δυσανάλογο βάρος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αντοχές των επιχειρήσεων και η ανάγκη βιωσιμότητάς τους”, σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ επισημαίνει ότι η εφαρμογή του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στερεί από τις επιχειρήσεις την απαραίτητη ευελιξία για να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος, υπονομεύει τη λειτουργία τους και εντείνει το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας κάποιων εξ αυτών, ιδιαίτερα για τις μικρότερες και πιο ευάλωτες επιχειρήσεις του κλάδου.

“Επιπλέον, εύλογη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, αν και το μέτρο ανακοινώνεται με χρονικό ορίζοντα έως και τις 30 Ιουνίου, ελλοχεύει ο κίνδυνος νέας παράτασης. Η αβεβαιότητα αυτή καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να παραμένουν επ’ αόριστον εγκλωβισμένες σε ένα καθεστώς έκτακτων περιορισμών”, προσθέτει ο κ. Γιάγκογλου.

Συμπληρώνει μάλιστα ότι ο κλάδος του καφέ έχει αποδείξει στην πράξη ότι στηρίζει την οικονομία, την αγορά και την κοινωνική συνοχή. “Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν μπορεί να θεωρείται ανεξάντλητη”.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελληνική Ένωση Καφέ καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα την απόφασή της και να προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου. “Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να στηρίζεται μονομερώς στην εξάντληση των αντοχών της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας. Απαιτούνται ρεαλιστικές και ισορροπημένες παρεμβάσεις, που θα προστατεύουν τον καταναλωτή χωρίς να οδηγούν σε αδιέξοδο τις επιχειρήσεις”, καταλήγει ο Πρόεδρος του επίσημου θεσμικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου καφέ στην Ελλάδα.

Ομοσπονδία Πρατηριούχων: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων καυσίμων

Την αντίθεσή της στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων καυσίμων εξέφρασε, με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι αυτή η κίνηση στρέφει την κοινή γνώμη κατά των πρατηριούχων, ενώ παράλληλα δεν μειώνονται οι φόροι στα καύσιμα, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος της τελικής τιμής.

Η ΠΟΠΕΚ σημειώνει ότι οι πρατηριούχοι συγκρατούν τις λιανικές τιμές περισσότερο από ό,τι αυξάνονται οι τιμές προμήθειας από τα διυλιστήρια, ενώ τονίζει πως η κατηγορία περί αισχροκέρδειας δεν έχει τεκμηριωθεί. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το κράτος εισπράττει υψηλό ΦΠΑ και ΕΦΚ, συνολικά 1,10 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης, και πως η στήριξη των καταναλωτών θα μπορούσε να γίνει με μείωση αυτών των φόρων.

Η Ομοσπονδία επικαλείται παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που μείωσαν ΕΦΚ και ΦΠΑ κατά την ενεργειακή κρίση, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση ανάλογα μέτρα για την ελάφρυνση των καταναλωτών και τη στήριξη των πρατηριούχων.

