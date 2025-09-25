«The Voice of Greece»: Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός που καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ και θα παίζει κάθε ΣΚ στις 21.00 με τις Blind Auditions, όπου διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών ανεβαίνουν στο stage και, με μοναδικό «όπλο» τη φωνή, διεκδικούν μια θέση στον μουσικό διαγωνισμό.

Η παρέα που ξεχώρισε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα την προηγούμενη σεζόν με χημεία, ατάκες, εξομολογήσεις που συζητήθηκαν και ατελείωτα γέλια, παίρνει ξανά τη θέση της στις μαύρες καρέκλες και μας υπόσχεται ακόμη πιο δυνατές μουσικές μονομαχίες!

Guest star στην πρεμιέρα θα είναι η Klavdia που αναδείχτηκε από το «Voice» το 2018 (έφτασε στον τελικό) και με την «Αστερομάτα» της έφερε φέτος την 6η θέση για την Ελλάδα στη Eurovision.



Το team

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου με τις μουσικές γνώσεις, την εμπειρία, το χιούμορ και τα απρόβλεπτα… challenges, προσπαθούν να πείσουν τους διαγωνιζόμενους να ενταχθούν στην ομάδα τους και να τους οδηγήσουν μέχρι τον μεγάλο τελικό. Ποιος από τους coaches θα εντοπίσει την καλύτερη φωνή, αυτή που θα αναδειχθεί «Φωνή της Ελλάδος»;

Επιπλέον το σόου έχει και τον Γιώργο Καπουτζίδη και αυτό από μόνο του είναι μεγάλη επιτυχία καθώς είναι ένα άτομο με πολύ χιούμορ, ατάκες και θετική ενέργεια. Και φέτος από τη θέση του παρουσιαστή θα υποδεχθεί τους τέσσερις coaches και θα βρεθεί στο πλευρό των διαγωνιζόμενων.



Πίσω από τις κάμερες

Το στούντιο Κάπα 2 στο Μαρκόπουλο θα είναι για δεύτερη χρονιά το σπίτι του «Voice». Την Πέμπτη 18 και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα γυρίσματα, το υλικό των οποίων θα «απλώσει» στα πρώτα 3 επεισόδια.

Το ραντεβού είχε δοθεί για τις 16.30 και όλοι -πλην του Γιώργου Μαζωνάκη- ήταν στην ώρα τους. Ο Μαζώ έφτασε λίγο πιο αργά, αφού όπως εκμυστηρεύτηκε στους συνεργάτες του είχε να παρευρεθεί στην κηδεία του σκύλου του. Με την ομάδα του κλείστηκε στο καμαρίνι του προκειμένου να ηρεμήσει και να ετοιμαστεί.

Η Έλενα Παπαρίζου ήταν η πιο ενθουσιώδης από όλους. Γύριζε από καμαρίνι σε καμαρίνι για να ευχηθεί σε όλους καλή επιτυχία. Καθώς οι coaches και ο Καπουτζίδης ετοιμάζονταν έλεγαν και τα νέα του καλοκαιριού τους, το πώς πέρασαν στις διακοπές τους και τι άλλαξε στη ζωή τους από την τελευταία φορά που βρέθηκαν.

Η Έλενα ήταν εκείνη που τα είπε περισσότερο με τον Μαζωνάκη και είχε πολλές αγκαλιές να του δώσει… Έπειτα εκείνος με total white look, κατέβηκε στο πλατό και όλα ήταν έτοιμα να ξεκινήσουν…



«Έγινα βούκινο»

Το πρώτο γύρισμα άρχισε περίπου στις 19.30 και τράβηξε μέχρι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Κάποια στιγμή ένας παίκτης που είπε κρητικό τραγούδι ανέβασε στη σκηνή ρακές και αντικριστό (πιάτο από την Κρήτη με αρνί) και κέρασε τους πάντες, άρχισαν τα τσουγκρίσματα, το κέφι ανέβηκε στα ύψη, ξεκίνησαν και τα πειράγματα.

Στο δεύτερο γύρισμα ο Μαζωνάκης συζητούσε με έναν παίκτη και του είπε χαρακτηριστικά: «Κι εγώ κλείστηκα σε νοσοκομείο και έγινα βούκινο». Και μόνο η τηλεοπτική παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη προμηνύει τεράστια επιτυχία στο σόου του ΣΚΑΪ, που ούτως ή άλλως έσκιζε σε τηλεθέαση…