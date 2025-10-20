The Voice: Ένα αναπάντεχο σκηνικό σημειώθηκε στο χθεσινό επεισόδιο του «The Voice», όταν ένας διαγωνιζόμενος από την Κρήτη δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του επειδή η Έλενα Παπαρίζου δεν πάτησε το κουμπί για να γυρίσει την καρέκλα της κατά τη διάρκεια της audition του.

Μετά το τέλος της εμφάνισής του, ο Δημήτρης, εμφανώς αμήχανος, αλλά με δόση χιούμορ, απευθύνθηκε στην τραγουδίστρια, σχολιάζοντας με ειλικρίνεια και παιχνιδιάρικη διάθεση την επιλογή της να μη γυρίσει την καρέκλα της σε αντίθεση με τον Χρήστο Μάστορα, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Έλενα, γιατί δεν γύρισες;», είπε ο διαγωνιζόμενος με την Έλενα Παπαρίζου να απαντάει: «Ένιωσα ότι είσαι σε πολύ ασφαλή χέρια».