Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2026
9.4 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

The Riders: Ο Μπραντ Πιτ στο λιμάνι της Ύδρας για τα γυρίσματα – Ο Βάλλης αποκάλυψε που μένει [βίντεο]

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Αυτή την ώρα ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στο λιμάνι της Ύδρας για τα γυρίσματα της ταινίας, The Riders.

Ο ηθοποιός από πολύ νωρίς το πρωί βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού και επικρατεί ένας χαμός.

Το «The Riders» σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Oσκαρ, Εντουαρντ Μπέργκερ (Η μπαλάντα ενός μικρού παίκτη, Κονκλάβιο, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο), ενώ δίπλα στον σούπερ σταρ, Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί η Τζούλιαν Νίκολσον (Εγώ, η Τόνια, Blonde) και η μικρή Κόκο Γκρίνστοουν στην πρώτη συμμετοχή της σε ταινία μεγάλου προϋπολογισμού.

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Τιμ Γουίντον και η δράση εκτυλίσσεται γύρω από μια οικογένεια που μετά από δύο χρόνια περιήγησης στην Ευρώπη καταλήγει στην Ιρλανδία όπου αποφασίζουν να αγοράσουν μια φάρμα που βρίσκεται στη σκιά ενός πύργου. Οσο ο πατέρας της οικογένειας, Φρεντ Σκάλι (Μπραντ Πιτ) εργάζεται τις επόμενες εβδομάδες μόνος του στην ανακαίνιση της κατοικίας, η σύζυγός του, Τζένιφερ, επιστρέφει στην Αυστραλία με την 7χρονη κόρη τους, Μπίλι, για τις τελευταίες λεπτομέρειες της αναχώρησής τους.

Μπουαγιά: Η τοποθεσία όπου διαμένει ο Brad Pitt

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών αποκάλυψε τον τόπο διαμονής του παγκοσμίου αστέρα.

Η τοποθεσία είναι ήσυχη, διακριτική και με θέα που κόβει την ανάσα, ακριβώς όπως ταιριάζει σε μια διεθνή κινηματογραφική παραγωγή.

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βάλλης-Καραγκούνης: Συνάντηση στο υπουργείο για τα Εργασιακά – Τι είπε ο υφυπουργός για δικαιώματα των εγκύων ναυτικών

0
Σε θετικό και ουσιαστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 24 Φεβρουαρίου...
MEDIA

Survivor: Τι ώρα θα δούμε το αποψινό επεισόδιο

0
Ο τρίτος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας έρχεται στο νέο...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Επενδυτικό σχέδιο υπόσχεται υψηλά κέρδη από εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Προκαλούν οργή οι τιμές

0
Η εταιρεία TicketKings με έδρα το Μαϊάμι προσέφερε σε...
ΕΛΛΑΔΑ

Red Code για τον Εβρο: Πλημμύρισαν πάνω από 150.000 στρέμματα [βίντεο]

0
Σε οριακή κατάσταση παραμένει ο Εβρος, καθώς οι πλημμύρες...
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Δείτε τον άγριο καυγά του 41χρονου με τον 74χρονο στη μέση του δρόμου [βίντεο]

0
Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ στα Κάτω Πατήσια, στη συμβολή...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group