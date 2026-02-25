The Riders: Ο Μπραντ Πιτ στο λιμάνι της Ύδρας για τα γυρίσματα – Ο Βάλλης αποκάλυψε που μένει [βίντεο]

Αυτή την ώρα ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στο λιμάνι της Ύδρας για τα γυρίσματα της ταινίας, The Riders.

Ο ηθοποιός από πολύ νωρίς το πρωί βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού και επικρατεί ένας χαμός.

Το «The Riders» σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Oσκαρ, Εντουαρντ Μπέργκερ (Η μπαλάντα ενός μικρού παίκτη, Κονκλάβιο, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο), ενώ δίπλα στον σούπερ σταρ, Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί η Τζούλιαν Νίκολσον (Εγώ, η Τόνια, Blonde) και η μικρή Κόκο Γκρίνστοουν στην πρώτη συμμετοχή της σε ταινία μεγάλου προϋπολογισμού.

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Τιμ Γουίντον και η δράση εκτυλίσσεται γύρω από μια οικογένεια που μετά από δύο χρόνια περιήγησης στην Ευρώπη καταλήγει στην Ιρλανδία όπου αποφασίζουν να αγοράσουν μια φάρμα που βρίσκεται στη σκιά ενός πύργου. Οσο ο πατέρας της οικογένειας, Φρεντ Σκάλι (Μπραντ Πιτ) εργάζεται τις επόμενες εβδομάδες μόνος του στην ανακαίνιση της κατοικίας, η σύζυγός του, Τζένιφερ, επιστρέφει στην Αυστραλία με την 7χρονη κόρη τους, Μπίλι, για τις τελευταίες λεπτομέρειες της αναχώρησής τους.

Μπουαγιά: Η τοποθεσία όπου διαμένει ο Brad Pitt

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών αποκάλυψε τον τόπο διαμονής του παγκοσμίου αστέρα.

Η τοποθεσία είναι ήσυχη, διακριτική και με θέα που κόβει την ανάσα, ακριβώς όπως ταιριάζει σε μια διεθνή κινηματογραφική παραγωγή.