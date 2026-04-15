Θάνατος Μαραντόνα: «Δολοφονία» καταγγέλλει η οικογένεια, άρχισε η νέα δίκη

Στο προσκήνιο επανέρχεται η υπόθεση θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς την Τρίτη (14/04) άρχισε εκ νέου η δικαστική διαδικασία στο Μπουένος Άιρες, σχεδόν δέκα μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης δίκης.

Η αρχική διαδικασία είχε διακοπεί εν μέσω έντονων αντιδράσεων, έπειτα από την αποκάλυψη ότι γυριζόταν κρυφά ντοκιμαντέρ για την υπόθεση, γεγονός που προκάλεσε σοβαρό δικαστικό σκάνδαλο.

Στο εδώλιο βρίσκονται επτά επαγγελματίες υγείας -ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και τέσσερις νοσηλευτές- οι οποίοι δικάζονται στο Σαν Ισίδρο. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αμέλειες που ενδέχεται να συνέβαλαν καθοριστικά στον θάνατο του εμβληματικού Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», δηλαδή για πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν με επίγνωση των πιθανών θανατηφόρων συνεπειών. Οι ποινές που προβλέπονται κυμαίνονται από 8 έως 25 χρόνια φυλάκισης, με τους ίδιους να απορρίπτουν κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος τους ήταν περιορισμένος και διακριτός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης σε ιδιωτική κατοικία, έπειτα από νευροχειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι, η οποία είχε ολοκληρωθεί χωρίς επιπλοκές.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι περιέγραψε την κατ’ οίκον νοσηλεία ως «ανεπαρκή και πρόχειρη», τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια κατάσταση «χωρίς τα απαραίτητα μέσα και τον κατάλληλο έλεγχο». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ιατρική ομάδα «αγνόησε πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια» και «άφησε τον Μαραντόνα στην τύχη του, οδηγώντας τον ουσιαστικά στον θάνατο».

Σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους κινήθηκε ο δικηγόρος των θυγατέρων του, Φερνάντο Μπουρλάντο, ο οποίος έκανε λόγο για ευθύνη των κατηγορουμένων στην επιδείνωση της υγείας του. «Ο Μαραντόνα δολοφονήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «υπήρχαν χιλιάδες πραγματικές πιθανότητες να παραμείνει στη ζωή, όμως χάθηκαν εξαιτίας των επιλογών και των ενεργειών αυτών των ανθρώπων».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έκαναν λόγο για σοβαρές αντιφάσεις στο κατηγορητήριο, αμφισβητώντας τη σύνδεση των ενεργειών των εντολέων τους με τον θάνατο του Μαραντόνα. Όπως υποστήριξαν, η κατάστασή του ήταν ήδη επιβαρυμένη, ενώ τόνισαν ότι κάθε μέλος της ιατρικής ομάδας είχε συγκεκριμένο και περιορισμένο ρόλο, απορρίπτοντας την ύπαρξη συλλογικής ευθύνης.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, με την εξέταση μαρτύρων να συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες.