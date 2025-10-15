Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Θανάσης Ευθυμιάδης: «Έπειτα από ένα μεγάλο χωρισμό που μου άφησε βαθύ σημάδι είπα ότι πρέπει να αλλάξω»

«Ο βασικός δαίμονάς μου ήταν η βιασύνη και πραγματικά η βιασύνη είναι μια λέξη που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή» είπε ο Θανάσης Ευθυμιάδης στην εκπομπή Buongiorno.

«Στις μεγάλες πόλεις όλοι βιαζόμαστε. Ακόμα και ο τρόπος που τρώμε είναι βιαστικός. Όταν αυτό άλλαξε στη ζωή μου, όταν έμαθα να τρώω και να απολαμβάνω τη ζωή μου, να ευχαριστώ που μπορώ και έχω να φάω, αυτές οι μικρές διαφορές άλλαξαν την καθημερινότητά μου – και η καθημερινότητά μου άλλαξε τη ζωή μου», πρόσθεσε.

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης αποκάλυψε πως η εσωτερική του μεταμόρφωση δεν ξεκίνησε ξαφνικά, αλλά ήταν μια διαδικασία που ωρίμαζε μέσα του για χρόνια.

«Η διαδικασία ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, πριν από το ταξίδι μου στο Άγιον Όρος. Μέχρι τότε οι σχέσεις μου με τις γυναίκες δεν πήγαιναν καλά. Έλεγα “κάποιο θέμα έχω εγώ με τις γυναίκες. Πού να πάω να το ψάξω;” Είπα λοιπόν να πάω στο Περιβόλι της Παναγίας, μετά από ένα μεγάλο χωρισμό που μου άφησε ένα σημάδι αλλά και ένα μεγάλο μάθημα: ότι πρέπει να αλλάξω. Ότι όλα αυτά που έκαναν οι παππούδες μου, πρέπει να τα ξανασκεφτώ και να δω αν συμφωνώ εγώ με τον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι παλιότεροι τις γυναίκες».

