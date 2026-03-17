Τέλος εποχής στον Ολυμπιακό; Ο Εβάν Φουρνιέ σκέφτεται να αποσυρθεί μετά το συμβόλαιό του

Ο Εβάν Φουρνιέ, έμπειρος γκαρντ του Ολυμπιακού, αποκάλυψε ότι σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την ελληνική ομάδα.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική L’Equipe, ο 33χρονος άσος εξήγησε πως, παρότι παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στο παρκέ, αρχίζει να σκέφτεται όλο και περισσότερο τη ζωή μετά το μπάσκετ.

«Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι θα ολοκληρώσω αυτό το συμβόλαιο και μετά θα αποσυρθώ. Δεν έχω πάρει οριστική απόφαση, αλλά αυτή είναι η σκέψη μου. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διαχειρίζομαι μικρά πράγματα που με κάνουν να το σκέφτομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δίνει το 100% σε κάθε προπόνηση και αγώνα, τονίζοντας πως στόχος του είναι η κατάκτηση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, δεν έκρυψε την κόπωση από τα συνεχή ταξίδια και το απαιτητικό πρόγραμμα.

«Υπάρχουν στιγμές που νιώθω εξαντλημένος, ειδικά στα ταξίδια. Θέλω να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου, να ταξιδεύω με τη σύζυγό μου και τους γονείς μου και να ζήσω πράγματα που δεν μπόρεσα μέχρι τώρα λόγω του μπάσκετ», πρόσθεσε.

Ο Φουρνιέ αποκάλυψε επίσης ότι είχε σκεφτεί να αποσυρθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ εξέτασε και προτάσεις από το NBA. Τελικά, επέλεξε να συνεχίσει για μία τελευταία πρόκληση στην Ελλάδα.

Ο Γάλλος γκαρντ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, το οποίο τον δεσμεύει έως τη σεζόν 2028-29.

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague μετρά κατά μέσο όρο 11,1 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 28 αγώνες, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 20-11.

Πριν επιστρέψει στην Ευρώπη, ο Φουρνιέ είχε διαγράψει σημαντική πορεία στο NBA, με 12 σεζόν και 704 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 13,6 πόντους ανά αγώνα, με κορυφαία χρονιά τη σεζόν 2019-20 με τους Orlando Magic.