Χωρίς αλλαγές στα ποσά, αυστηρότερο ποινολόγιο, αλλά και χωρίς παρατάσεις, καταφθάνουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 σε 5,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων.

Η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του επόμενου έτους στο Taxisnet αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου, με την προθεσμία πληρωμής να εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς την πιθανότητα να δοθεί κάποια παράταση, καθώς από πέρυσι ισχύει πλέον το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το ertnews.

Το ύψος των τελών υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2. Ειδικότερα για όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010 τα τέλη καθορίζονται με βάση τον κυβισμό τους και για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας ενώ τα «καθαρά» απαλλάσσονται πλήρως.

Για παράδειγμα για αυτοκίνητα με πρώτη κυκλοφορία πριν τον Οκτώβριο του 2010 κυβισμού 1.200 κ.ε. το ποσό ανέρχεται σε 135 ευρώ, για 1.600 κυβικά 280 ευρώ και για 2.000 κυβικά 690 ευρώ.

Για αυτοκίνητα με ταξινόμηση από 1.11.2010 έως 31.12.2020 τα τέλη διαμορφώνονται ως εξής:

0-90 εκπομπές C02: 0

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Με βάση τα παραπάνω για αυτοκίνητα με εκπομπές 130 γρ./χλμ. CO₂ τα τέλη διαμορφώνονται σε 156 ευρώ και για αυτοκίνητο με εκπομπές 180 γρ./χλμ. CO₂ το ποσό ανέρχεται σε 441 ευρώ.

Για Ταξινόμηση από 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 κυβικά: 0

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Τα πρόστιμα

Όσον αφορά στα πρόστιμα, για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, αν εξοφληθούν εντός Ιανουαρίου η ποινή ορίζεται στο 25% της αξίας των τελών, αν καταβληθούν μέσα στο Φεβρουάριο στο 50% ενώ όσοι πληρώσουν τα τέλη από 1η Μαρτίου και μετά θα επιβαρυνθούν με το 100% των τελών.

Πάντως σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ. Για παράδειγμα για τέλη κυκλοφορίας ύψους 200 ευρώ που θα πληρωθούν Ιανουάριο του 2026 το ποσό αυξάνεται στα 250 ευρώ, αν τα εξοφλήσουν τον Φεβρουάριο του 2026 στα 300 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 στα 400 ευρώ.

Για τέλη 280 ευρώ που θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2026 το πρόστιμο θα είναι 70 ευρώ και το συνολικό ποσό 350 ευρώ, το Φεβρουάριο του 2026 ανέρχεται στα 140 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 420 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 και μετά το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 280 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 560 ευρώ.

Τα έσοδα του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας θα ανέλθουν το 2026 σε τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ.

Δήλωση ακινησίας

Την 31η Δεκεμβρίου 2025 λήγει και η προθεσμία για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, γλιτώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας της νέας χρονιάς, έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα πληρωμής τελών με το μήνα από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Η δήλωση ακινησίας οχήματος γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας MyCar, χωρίς να χρειάζονται επισκέψεις στην Εφορία.

Με βάση τη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμούν να θέσουν σε ακινησία, τον Τ.Κ. της περιοχής, την οδό και τον αριθμό και να δηλώσουν το χώρο στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Εφόσον υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημα το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι αν διαπιστωθεί ότι το όχημα που έχει δηλωθεί σε κατάσταση ακινησίας κυκλοφορεί ο κάτοχος βρίσκεται αντιμέτωπο με πρόστιμο διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας και με αυτοτελή χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου.