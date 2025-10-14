Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας για το 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyCar» της ΑΑΔΕ, με μόνη αλλαγή τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής.

Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας παραμένει στις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς «δωρεάν παρατάσεις», όπως έχουν επισημάνει πηγές του κλάδου, καθώς ισχύει πλέον το νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων.

Συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Υπενθυμίζεται, επίσης, πώς από φέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα.

Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2026 και η δήλωση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να ισχύσει.

Εκτεταμένοι έλεγχοι με «όπλο» τις κάμερες διοδίων

Ειδικά για τα οχήματα που έχουν δηλωθεί πως βρίσκονται σε ακινησία, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα, με «όπλο» τις κάμερες των διοδίων.

Το φωτογραφικό υλικό από τις διελεύσεις αποστέλλεται κάθε εβδομάδα από τους παραχωρησιούχους αυτοκινητόδρομων και αποτελεί τη βάση για διασταυρώσεις με τα αρχεία της φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Στη συνέχεια η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα που έχουν περάσει από τα διόδια με το αρχείο ακινησιών της Φορολογικής Διοίκησης και εντοπίζει τα οχήματα που ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία διαπιστώθηκε ότι διήλθαν από τα διόδια.