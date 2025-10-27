Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Τελευταία προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό «χαράτσι»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Τελευταία προθεσμία για δικαιολογητικά τελών κυκλοφορίας 2020 και ανακοίνωση τελών 2026 με οδηγίες πληρωμής και πρόστιμα

Ιδιοκτήτες οχημάτων που έλαβαν ειδοποιητήριο για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τους.

Χιλιάδες φορολογούμενοι βρέθηκαν στη «μαύρη λίστα» της ΑΑΔΕ, καθώς μετά από διασταυρώσεις εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με πρόστιμα διπλάσια της αξίας των τελών. Οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν τη σύσταση να αιτιολογηθεί η μη καταβολή έως το τέλος Οκτωβρίου.

Οι ιδιοκτήτες που δεν ήταν υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά όπως βεβαίωση ακινησίας, καταστροφής οχήματος ή μη υποχρέωσης πληρωμής. Όσοι αγνοήσουν την ειδοποίηση θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα που θα αποσταλούν από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Μέσω της πλατφόρμας myCAR, οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα έγγραφα. Διευκρινίζεται ότι αν δεν προσκομιστούν επαρκή δικαιολογητικά, τα τέλη μαζί με το πρόστιμο θα βεβαιωθούν κανονικά.

Ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας, είναι δυνατή η υποβολή στοιχείων μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», χωρίς όμως να ανακόπτεται η διαδικασία βεβαίωσης των τελών. Οι φορολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες διορθώσεις έως τις 28 Νοεμβρίου 2025.


Ταυτόχρονα, τα τέλη κυκλοφορίας 2026 πρόκειται να αναρτηθούν στο TAXIS τις επόμενες ημέρες και θα πρέπει να πληρωθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, τα πρόστιμα κλιμακώνονται ως εξής: 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από 1η Μαρτίου, με ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.

