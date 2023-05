Προειδοποιούν οι ειδικοί: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές

Φόβο πως η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιηθεί για έναν «κατακλυσμό ψευδών πληροφοριών» στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024 εκφράζουν οι ειδικοί.

Μία φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στα χέρια της αστυνομίας, ένα βίντεο που δείχνει ένα ζοφερό μέλλον σε περίπτωση επανεκλογής του προέδρου Τζο Μπάιντεν, η ηχογράφηση μιας διαμάχης μεταξύ αυτών των δύο. Τί κοινό έχουν αυτές οι αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Είναι παντελώς ψευδείς.

Όλες δημιουργήματα εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), αυτής της ταχύτατα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας που γίνεται όλο και πιο προσβάσιμη στο ευρύ κοινό.

Ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι τέτοια εργαλεία της ΤΝ θα χρησιμοποιηθούν για έναν κατακλυσμό ψευδών πληροφοριών στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, αναμφίβολα οι πρώτες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί ευρέως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι θα υποκύψουν στον πειρασμό και θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης – φθηνά, προσιτά, με σχεδόν ανύπαρκτο νομικό πλαίσιο γύρω από αυτά – για να παραπλανήσουν ψηφοφόρους ή να φτιάξουν φυλλάδια με ένα κλικ.

Ωστόσο, ειδικοί φοβούνται ότι εργαλεία της ΤΝ ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σπείρουν χάος σε μια ήδη διαιρεμένη χώρα, όπου ορισμένοι ψηφοφόροι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 κλάπηκαν από τον πρώην πρόεδρο Τραμπ, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη για αυτό.

Τον Μάρτιο, ψεύτικες εικόνες που δημιουργήθηκαν μέσω εργαλείων της ΤΝ και έδειχναν τον μεγιστάνα πρώην πρόεδρο να τον συλλαμβάνουν αστυνομικοί έγιναν viral, δίνοντας μια γεύση για το πώς μπορεί να μοιάζει η προεκλογική εκστρατεία του 2024.

🚨 Fake AI generated photos of Trump being arrested goes viral. pic.twitter.com/1hGOtvypFV

— whalechart (@WhaleChart) March 21, 2023