H NASA παρουσίασε σπίτι προσομοίωσης της ζωής στον Άρη (photos)

Τέσσερα δωμάτια, χώρος άθλησης κλπ. Το σπίτι που παρουσίασε χθες, Τρίτη, η NASA φαίνεται συνηθισμένο, όμως από τον Ιούνιο τέσσερις άνθρωποι θα κλειστούν για πάνω από έναν χρόνο σε αυτό για να επιχειρήσουν μια προσομοιώση της ζωής στον Άρη.

Η κατοικία, που ονομάστηκε Mars Dune Alpha, βρίσκεται στο κέντρο ερευνών της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας στο Χιούστον του Τέξας.

Αυτοί που θα κατοικήσουν σ’ αυτή θα βοηθήσουν στην προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής στον κόκκινο πλανήτη. Με τις μετρήσεις που θα γίνουν των επιδόσεών τους και των γνωστικών τους ικανοτήτων, η NASA θα κατανοήσει καλύτερα τους “πόρους” που θα πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια αυτού του φιλόδοξου ταξιδιού, εξήγησε η Γκρέις Ντάγκλας, υπεύθυνη του προγράμματος CHAPEA, η οποία επιβλέπει αυτήν την εμπειρία.

Mars Dune Alpha, a simulated Martian habitat at NASA’s Johnson Space Center, is used to prepare humans for going to Mars. See more photos: https://t.co/U5VHVqQuuO 📷 Go Nakamura pic.twitter.com/RgRrVY6OOT

Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, δεδομένων «των πολύ περιοριστικών ορίων βάρους που μπορούν να έχουν οι αποστολές αυτές», πρόσθεσε.

Το σπίτι αυτό των 160 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει χώρο κάθετης καλλιέργειας λαχανικών, ένα δωμάτιο αφιερωμένο σε ιατρικές διαδικασίες, έναν χώρο χαλάρωσης ή ακόμη προσωπικούς χώρους εργασίας.

Ένας αεροθάλαμος οδηγεί σε μια αναπαραγωγή του περιβάλλοντος του Άρη. Στο δάπεδο με την κόκκινη άμμο βρίσκονται ένας μετεωρολογικός σταθμός, μια συσκευή κατασκευής τούβλων, ένα θερμοκήπιο και ένας κυλιόμενος διάδρομος, πάνω στον οποίο οι υποτιθέμενοι αστροναύτες θα περπατούν κρεμασμένοι από ιμάντες.

«Δεν μπορούμε να τους κάνουμε να περπατούν σε κύκλους για έξι ώρες», λέει χαμογελώντας η Σούζαν Μπελ, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος της NASA “Behavioral Health and Performance Laboratory».

Σύμφωνα με την ίδια, ο διάδρομος αυτός θα χρησιμεύσει στην αναπαραγωγή της προσπάθειας που απαιτείται για τη σωματική δραστηριότητα στον Άρη, αλλά και για τη συλλογή δειγμάτων, πληροφοριών ή ακόμη για κατασκευές.

Τα ονόματα των εθελοντών που θα ζήσουν στο σπίτι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι η ομάδα δεν θα αποτελείται από αστροναύτες. Αυτοί θα υποβάλλονται τακτικά σε στρεσογόνους παράγοντες, με περιορισμούς στο νερό ή υλικές βλάβες.

Mars is calling. ☎️

To help us prepare for missions to the Red Planet, @NASA is working with partners to 3D-print Mars Dune Alpha, a simulated Mars habitat and future home to Mars mission simulation crews at @NASA_Johnson.

Learn more: https://t.co/sizJlzHPEG pic.twitter.com/2GkbwSdbH3

— NASA Artemis (@NASAArtemis) October 19, 2021