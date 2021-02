Τα Video της NASA από την προσεδάφιση του Perseverance: Εικόνες & ήχοι από τον Κόκκινο Πλανήτη

Στο διάρκειας τριών λεπ΄των video, διάρκεια τριών λεπτών, καταγράφεται καρέ καρέ η άφιξη του εξάτροχου ρομποτικού ρόβερ στον Αρη, για την πρώτη αποστολή στα χρονικά που θα αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη.

Το video αποκαλύπτει τις εικόνες που κατέγραψαν οι πολλές κάμερες που βρίσκονται συνδεδεμένες σε διαφορετικά μέρη του Perseverance, κατά την είσοδό του στην αρειανή ατμόσφαιρα: Η μία κάμερα δείχνει το άνοιγμα του υπερηχητικού αλεξίπτωτου, ενώ μία άλλη κάμερα, που βρίσκεται κάτω από το rover, μεταδίδει εικόνες από το έδαφος του Άρη, που ο θεατής έτσι το εξερευνά από πολύ κοντά.

Δύο ακόμα λήψεις εμφανίζουν το rover σταδιακά να προσεδαφίζεται καθώς αιωρείται από τρία καλώδια.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε να καταγράψουμε ένα γεγονός όπως μια προσεδάφιση στον Άρη», δήλωσε σε μια συνέντευξη Τύπου ο Μάικλ Γουάτκινς, διευθυντής του εργαστηρίου Jet Propulsion, όπου κατασκευάστηκε το rover. «Είναι πραγματικά φανταστικό».

«Αυτές οι εικόνες και τα video είναι όσα ονειρευόμασταν για χρόνια», πρόσθεσε ο Άλεν Τσεν, υπεύθυνος της NASA για την προσεδάφιση του Perseverance. Το οπτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από ομάδες της NASA για να κατανοήσουν καλύτερα τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας προσεδάφισης.

Το rover προστατευόταν από μια θερμική ασπίδα κατά την είσοδό του στην αρειανή ατμόσφαιρα με ταχύτητα 20.000 χλμ των ώρα. Στο video μπορεί κανείς να δει επίσης αυτή την ασπίδα να πέφτει στην επιφάνεια του Άρη.

