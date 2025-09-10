Τέμπη: Κατάθεση Ν. Πλακιά στην ανάκριση για Χρ. Τριαντόπουλο

Τέμπη: Ενώπιον της ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Πλακιάς.

Ειδικότερα, ο κ. Πλακιάς, ο οποίος στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών έχασε τις δίδυμες κόρες του και έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση, προσήλθε σήμερα στο Εφετείο της Αθήνας όπου διεξάγεται η ανάκριση, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Τη στιγμή, μάλιστα, που ο κ. Πλακιάς περνούσε την πόρτα του Εφετείου ώστε να μεταβεί στο γραφείο της ανακρίτριας και να αρχίσει την κατάθεσή του, στενός φίλος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι, τον πλησίασε και τον αγκάλιασε. Όπως μάλιστα είπε στον κ. Πλακιά ο συγκεκριμένος άνδρας, αυτό του το ζήτησε ο φίλος του, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να τον καταλάβει.