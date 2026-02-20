Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
Τέμπη: Εξώδικη διαμαρτυρία στην Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων – Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού

Λάμπρος Κατσαρός
by Newsroom Λάμπρος Κατσαρός

Οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος, Μπέζας και η σύζυγος του Κοκκάλα, επέδωσαν εξώδικο στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, απαιτώντας «να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές των σορών, με προθεσμία μέχρι σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ζητείται από την Εισαγγελία να ορίσει πραγματογνωμοσύνη και εξέταση σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Σημειώνεται, ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε άμεσες εκταφές για εννέα σορούς, ωστόσο οι συγγενείς καταγγέλλουν τη διαδικασία ως «κοροϊδία» και «εμπαιγμό», επισημαίνοντας ότι οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αύριο, Σάββατο (21/2) αναμένονται να πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων που έχασαν τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των τρένων.

Συνολικά εννέα οικογένειες θυμάτων είχαν ζητήσει εκταφές των σορών με αίτημα να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τους συγγενείς είχε γίνει δεκτό το αίτημά τους και ανέμεναν τις τελικές διαδικασίες. Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι ειδοποιήθηκαν ότι οι εκταφές θα γίνουν αλλά δεν θα τους επιτραπεί να στείλουν δείγματα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αύριο θα γίνουν δύο εκταφές στη Θεσσαλονίκη. Η μία αφορά τη σορό της Μάρθης, κόρη της κα. Καρυστανού και η άλλη στα κοιμητήρια της Θέρμης.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την περίπτωση του κ. Ασλανίδη, η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του έγινε τελικά δεκτή μετά την απόρριψη των προηγούμενων τεσσάρων κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης. Ωστόσο, η πλευρά του θύματος εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το αν μπορεί να διακριβωθεί η αλήθεια υπό τις παρούσες συνθήκες, εγείροντας ζητήματα ουσίας για την επιστημονική εγκυρότητα των εξετάσεων.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή.

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει σημαντικές ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία, εστιάζοντας κυρίως στο είδος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Η πλευρά των συγγενών επιμένει ότι, αν δεν εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, η διαδικασία της εκταφής δεν θα μπορέσει να προφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

