Τέμπη: Άνοιξε ο δρόμος μετά το αγροτικό μπλόκο – Πώς σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους πριν τις γιορτές

Σε προσωρινή άρση του αποκλεισμού στις σήραγγες των Τεμπών προχώρησαν οι αγρότες, έπειτα από τρίωρη κινητοποίηση στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των διαμαρτυριών τους, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι αγρότες είχαν αποφασίσει να διακόψουν τη διέλευση των φορτηγών, διατηρώντας ανοικτές λωρίδες για τα υπόλοιπα οχήματα. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, με τα οχήματα να εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, από την Κοιλάδα των Τεμπών.

Μετά την ολοκλήρωση του τρίωρου αποκλεισμού, οι σήραγγες δόθηκαν εκ νέου στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της πολύνεκρης τραγωδίας. Στο σημείο βρέθηκαν και ιδιοκτήτες ταξί από τον Βόλο, δηλώνοντας τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

Όσον αφορά τις επόμενες ημέρες, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στα μπλόκα, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών. Παράλληλα, επισημαίνουν πως οι τελικές αποφάσεις για τη ρύθμιση ή την εκτροπή της κυκλοφορίας παραμένουν στην αρμοδιότητα της αστυνομίας.

Μάλγαρα: Σε κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη – Τι θα γίνει με την έξοδο προς Αθήνα

Ανοιχτό παραμένει από την Κυριακή το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν στις παρακαμπτήριες οδούς στην περιοχή των Κυμίνων. Οι αγρότες, σε συνεννόηση με την Τροχαία και δείχνοντας διάθεση αποκλιμάκωσης, προχώρησαν στην άρση του αποκλεισμού.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μπλόκα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από τις 17:00 έως τις 19:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας, ενώ κλειστή εξακολουθεί να παραμένει και η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών.

Αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Στοχευμένοι αποκλεισμοί φορτηγών και «ανάσες» στην κυκλοφορία ενόψει Χριστουγέννων

Σε αναπροσαρμογή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες σε διάφορα σημεία της χώρας, επιλέγοντας στοχευμένες παρεμβάσεις κυρίως στη διέλευση φορτηγών, ενώ διατηρούν ανοιχτούς τους δρόμους για Ι.Χ. και λεωφορεία, ενόψει της αυξημένης εορταστικής μετακίνησης.

Στη Δυτική Μακεδονία, στο μπλόκο της Σιάτιστας, οι αγρότες αποφάσισαν 24ωρο αποκλεισμό αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση επιβατικών και λεωφορείων. Από την επόμενη ημέρα, η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως για όλα τα οχήματα.

Την ίδια ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι στις Σέρρες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζουν– οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν συνοδεύτηκαν από ουσιαστικές πληρωμές, με περισσότερους από τους μισούς παραγωγούς να παραμένουν απλήρωτοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στρέφεται και στο άνοιγμα του συστήματος διορθώσεων για ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, από το οποίο αναμένουν να προκύψουν καταβολές χρημάτων.

Στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων, έχει προγραμματιστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας για δύο ώρες, ενώ οι αγρότες θα συνεδριάσουν το βράδυ για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Στα ανατολικά σύνορα, το τελωνείο των Κήπων θα παραμείνει ανοιχτό για πέντε ημέρες για τη διέλευση φορτηγών από και προς την Τουρκία, με τα τρακτέρ να παραμένουν στο σημείο σε κατάσταση επιφυλακής. Αντίστοιχα, στο τελωνείο του Ορμενίου συνεχίζεται προσωρινά ο περιορισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας να αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Στον Προμαχώνα, ο αποκλεισμός φορτηγών πραγματοποιήθηκε χθες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι αγρότες έχουν ήδη ανακοινώσει ότι την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων η διέλευση θα γίνεται χωρίς περιορισμούς.

Οι αγρότες τονίζουν ότι στόχος τους δεν είναι η σύγκρουση με την κοινωνία ή άλλες επαγγελματικές ομάδες, αλλά η άσκηση πίεσης για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και μετά τις γιορτές, με πιθανή ενίσχυση των μπλόκων.

Πηγές ΕΛΑΣ: Δεν κλείνουμε κανέναν δρόμο χωρίς λόγο – Με αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το οδικό δίκτυο

Στα πυρά των αγροτών που υποστηρίζουν ότι η ΕΛΑΣ είναι αυτή που κλείνει τους δρόμους και όχι οι ίδιοι, απαντούν αστυνομικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες σε πολλά σημεία του εθνικού δικτύου που υπάρχουν αγροτικά μπλόκα η διέλευση είναι μπλοκαρισμένη για όλους. Οι αγρότες κατηγορούν την ΕΛΑΣ ότι εκείνοι δεν έχουν κλείσει κανέναν δρόμο παρατάσσουν απλά αριστερά-δεξιά τα τρακτέρ τους και εκείνη που κλείνει το δρόμο είναι η Αστυνομία.

Ωστόσο αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «η Αστυνομία δεν κλείνει κανέναν δρόμο χωρίς λόγο», παραπέμποντας σε εικόνες με παρατατεγμένα τρακτέρ αριστερά και δεξιά του δρόμου που αφήνουν μικρούς διαδρόμους διέλευσης των οχημάτων, με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν: «Με αυτή την κατάσταση προφανώς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα».

